Lekari mu davali još 5 godina života, onda je uzeo psa i dogodilo se čudo

Priča o Ericu i Peety iz SAD-a toliko je inspirativna da je Eric o tome napisao knjigu ‘Walking with Peety: The Dog Who Saved My Life’. Kaže da mu je ta kujica spasila život, ali i on je spasio njen jer ju je uzeo iz azila za napuštene životinje.

Sve je počelo 2010. godine kada su lekari Ericu O’Greyu rekli da neće živeti duže od pet godina. Imao je tada 51 godinu, težio je 150 kilograma (na 1,55 metara visine), nosio je odeću veličine 4XL, bolovao od dijabetesa tipa 2, holesterol mu je divljao, a krvni pritisak bio visok.

– Pokušavao sam raznim dijetama da izgubim višak kilograma, trošio sam po 1000 dolara mesečno na razne lekove, uključujući insulin, statin i lekove namenjene za ublažavanje nuspojava ostalih lekova. Lekar mi je rekao da kupim grobno mesto jer će mi verovatno zatrebati u narednih pet godina – prisetio se.

Jedno od rešenja bila je ugrađivanje pregrade na želudac, ali Ericu je to bila zadnja opcija, želeo je da pokuša još nešto. Nakon razgovora s lekarom, poslušao je njegov savet – prebacio se na biljnu ishranu i spasio psa iz lokalnog azila za životinje. Kući je s njim otišla 7-godišnja kujica Peety. I ona je bila gojazna kao i on.

Svaki dan su se šetali, igrali se, podupirali jedno drugo, tešili se… i nakon godinu dana oboje su smršali. Eric se gotovo prepolovio, izgubio je 70-ak kilograma i zdravstveno stanje mu se toliko popravilo da više ne uzima lekove. Kaže da se danas oseća kao da ima 25 godina, prepun je energije.

– Kada su me ljudi pitali kako sam uspeo tako drastično preokrenuti svoj život, prstom sam pokazao na Peety. Bez nje nikada ne bih prevladao svoje probleme i rešio se navika koje su i dovele do moje debljine. Ona me izvukla i iz lošeg psihičkog stanja zbog kojeg sam prestao brinuti o sebi. Dok ona nije ušla u moj život nisam bio svestan puno toga. Sada sam bolja osoba u svakom aspektu svojeg života. Uz nju sam naučio što to znači imati pravog prijatelja – nastavio je Eric i dodao da je Petty 2015. godine obolela od raka i umrla. Bio je to najtužniji dan u njegovom životu.

Kada je tuga postala manja, pet meseci kasnije, ponovno je otišao do skloništa za životinje i udomio 4-godišnjeg mešanca po imenu Jake.

Pronađen je na putu, napušten, prestrašen, gladan i žedan. Bila je to ljubav na prvi pogled. Postali su nerazdvojni, kao što je bio i sa svojom kujicom Peety, prenosi 24sata.hr.

