Majka desetero dece preminula 11 dana nakon što je rodila prvu ćerku

Manje od dve nedelje nakon što je dočekala prvu ćerku, preminula je majka desetero dece iz Teksasa.

Sonja Harlou godinama se molila da dobije ćerku, rekao je njen muž Spenser za The Bluebonnet News. Molitve su joj uslišene 5. novembra kad je rodila ćerku kojoj je dala ime Elijana, što znači “Bog je odgovorio”. Samo 11 dana kasnije izgubila je bitku za život.

“Ne znam kako ću živeti bez nje”, izjavila je njena najbolja prijateljica Nensi Ležer Dejve koja je pokrenula humanitarnu akciju za porodicu Harlou na GoFundMeu.

Sonja (39) je imala komplikacije tokom trudnoće, poput preeklampsije, zbog čega nije mogla da radi.

“Nije radila mesecima pre porođaja pa se njen muž sam finansijski brinuo o svih desetero dece”, dodala je Nensi.

“Imala je samo dečake kod kuće i molila se za devojčicu. Nazvali smo je Elijana, ona je Božji odgovor na naše molitve”, dodao je Spenser.

Sonya Harlow died just 11 days after giving birth to her first daughter Eliyanah, having been too sick to work while expecting https://t.co/6ZdSg8ZtsA

— Metro (@MetroUK) November 23, 2020