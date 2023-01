Mislila da joj je suprug poslao ljubavno pismo, a onda je otkrila užasnu istinu i to dok je čekala bebu

Danijela Ašer (31) čekala je dete sa suprugom s kojim je bila u braku tri godine, ali je samo nekoliko nedelja pre nego što je trebalo da se porodi saznala da on ima aferu sa ženom koju je upoznao na Tinderu. Naime, mislila je da joj je on poslao slatko, ljubavno pismo, da bi kasnije otkrila da ga je zapravo njegova ljubavnica poslala njemu, piše The Sun.

Nakon što je otvorila pismo i saznala istinu, Danijela je ostavila pismo na krevetu koji je delila sa suprugom, i odletela nazad kod roditelja u Švedsku. Slomljenog srca, u 36. nedelji trudnoće, otišla je kako bi mogla da bude sa svojom porodicom pored sebe umesto sa svojim suprugom, koji je u to vreme bio na putu s drugom ženom. Tamo je ostala neko vreme sa svojim novorođenim sinom Bruklinom.

– Tri nedelje pre nego što je trebalo da rodim, otvorila sam pismo koje je stiglo od njegove ljubavnice. Otkrila sam da moj voljeni suprug ima višemesečnu aferu. Bio je u Amsterdamu u to vreme i pismo je stiglo iz Amsterdama, pa sam mislila da je to ljubavno pismo od njega za mene. Pretpostavljam da ona nije znala da će se pismo doći pre njega. Kada sam dobila pismo, toliko sam puta pokušala da ga pozovem, ali između nas je bila vremenska razlika od osam sati i on je spavao. Poslala sam mu sliku pisma i u poruci napisala: „Ti si najveći kliše ikada“ – ispričala je Danijela.

Tvrdi da muž nije ni pokušao da je nazove jer je bio s ljubavnicom, a kući se vratio nakon tri dana. S obzirom da je ona tada već bila na putu za Švedsku, nisu baš uspeli da porazgovaraju.

– Nije mogao da veruje da sam stvarno otišla, ali jednostavno nisam htela da budem kod kuće kad on dođe. Osećala sam se kao u filmu. Bila sam trudna 36 nedelja i stupila sam u kontakt sa svojom babicom i molila je da mi napiše pismo za siguran let jer sam samo htela da budem kod kuće sa svojom porodicom. Potpuno sam paničila – rekla je.

Nakon što se Danijela iz SAD-a vratila kući u Švedsku, bila je okružena podrškom svoje porodice, ali je bila i u kontaktu sa suprugom, koji je i dalje bio u neverici što je napustila SAD. Kaže da joj se izvinjavao puno puta i da joj je rekao da želi da poradi na njihovoj vezi i spasi njihov brak.

– Nikada nisam mislila da ću oprostiti prevaru, ali sam se toliko trudila da ponovo uspostavim brak jer smo sada ipak dobili dete. Bili smo na savetovanju za parove i puno smo razgovarali mesec dana. Međutim, on nikada nije prestao da razgovara s njom i lagao me je. Kada sam se porodila, on je bio na putu s njom, sve je bila laž. Čak se usudio da pita može li da bude u isto vreme i sa mnom i s njom, a ja sam rekla da definitivno ne. Ako želi da ima vezu s njom, može, ali onda ne može da bude sa mnom – dodala je.

Danijela kaže da se osećala usamljeno tokom trudnoće, ali je verovala svom suprugu i nikada nije sumnjala da će otići. Tvrdi da je to bila teška trudnoća i da je imala teške bolesti, te je uzimala lekove svih devet meseci. Ali, kaže da je imala jako lep porođaj jer je njena mama bila uz nju sve vreme.

– Rekao mi je da su se upoznali kada sam ja bila u šestom mesecu trudnoće. Stalno je putovao, što mi je bilo sumnjivo, ali nisam to dovodila u pitanje. Bila je to vrlo usamljena trudnoća, on mrzi slabost, pa nisam smela da pokažem koliko mi je teško i uvek sam morala da budem jaka pred njim. Uradio je nešto loše, ali neću dopustiti da ga to definiše kao osobu. Stupila sam u kontakt sa ženom nedelju dana nakon što sam se porodila i rekla joj da on ima ženu i novorođenče, ali nije delovala previše iznenađeno. Oni su još uvek zajedno, a ona takođe ima decu – kaže Danijel.

Danijel je rekla i da smatra da je žena napisala pismo s namerom da ga ona pročita i da sazna za njih jer je to bilo tipično ljubavno pismo u kojem je pisalo koliko je srećna što ga je upoznala, koliko ga voli, kao i njihove zajedničke fotografije. Ipak, nije mogla da veruje da je nakon svega ona ipak ostala s njim.

– Moja majka je bila zaista tužna kada sam joj ispričala sve jer smo zaista delovali kao savršen par, a i ja sam i dalje tužna oko svega. Sada je već prošlo neko vreme pa pokušavam da izlazim s momcima, ali teško je s malim detetom. Trenutno na Tik Toku pokušavam da podelim svoju priču i doprem do žena koje su bile u istoj situaciji i pokažem im da će biti bolje – zaključila je.

