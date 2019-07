Nastavnica imala seks sa 13-godišnjim učenikom, osuđena na 20 godina robije (foto)

Nastavnica Britani Zamora iz Arizone, koja je imala seksualne odnose sa 13-godišnjim učenikom osuđena je na 20 godina zatvora.

Ona je dečaka nagovorila na seks u njenom automobilu i u učionici, a slala mu je i svoje nage fotografije. List „San“ prenosi i da je prilikom seksualnog odnosa u učionici, dečakov kolega iz razreda držao stražu.

Ona je uhapšena nakon što su dečakovi roditelji počeli da sumnjaju zbog brojnih poruka koje mu je slala. Nakon što je 13-godišnji dečak priznao da ima seksualne odnose s učiteljicom, roditelji su je prijavili školi i policiji.

Trinaestogodišnji dečak nastavnici je slao ljubavne poruke, u kojima joj je, između ostalog, pisao da je seksi, a brojne poruke slala je i ona njemu. U jednoj mu je poruci čak napisala da želi da s njim svaki dan vodi ljubav, bez vremenskog ograničenja kao i da bi volela da dobije otkaz i bude sa njim, prenosi „The Sun“.

Nastavnica je priznala krivicu po deset tačaka optužnice koja je tereti za seks s maloletnikom. Tu su i dve tačke optužnice za zlostavljanje i dve za pokazivanje seksualno eksplicitnog materijala maloletniku. Na izricanju presude, kada joj je pročitana kazna od 20 godina zatvora, Zamora je plakala.

Female teacher who had sex with a minor, 13, as his pal watched breaks down as she’s jailed for 20 years. Brittany Zamora, 28, lured the boy into having sex in her car and her school classroom as well as sending him naked pictures. pic.twitter.com/y6xbxDLcc4

