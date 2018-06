Nedelju dana su se hranili nezdravo, rezultati su ih šokirali

Grupa zavisnika od fitnesa na nedelju dana zamenila je svoju zdravu hranu brzom hranom i isto toliko nisu vežbali. Apsolutno svi su se šokirali kada su shvatili koliko brzo je došlo do promena na njihovim telima.

Nakon samo nedelju dana ishrane zasnovane isključivo na slatkoj, slanoj i masoj hrani suočili sa povećanom težinom, lošim raspoloženjem i nedostatkom energije, prenosi DailyMail.

Oni su prihvatili ovaj izazov kako bi saznali na koji način drastična promena u ishrani i vežbanju može da utiče fizički i mentalno na ljudski život. Za doručak su prestali da jedu proteinsku ovsenu kašu, a zamenili su je zaslađenim žitaricama, kolačima i pecivima. Umesto orašastih plodova kao grickalica, konzumirali su čips i čokoladu.

Džejms je rekao da se njegovo telo gotovo odmah promenilo, da su mu trbušni mišići postali manje izdefinisani i da se osećao jako zabrinuto jer nije mogao da ide u teretanu.

– To me stvarno deprimiralo. Opet sam se osećao kao debeli tinejdžer kakav sam nekad bio, a to mi je prouzrokovalo osećaj stresa i frustracije. Nakon povratka svojoj zdravoj visoko proteinskoj hrani moje telo se osećalo mnogo bolje, vratile su mi se i energija i motivacija. Nelagodnost koju sam osećao je nestala, naveo je Džejms.

Pejdž Modesti je nakon nedelju dana nezdrave ishrane dobila akne na koži, četiri santimetra oko struka i hroničan osećaj umora. Ona je uvek vodila uravnotežen život tako da je konzumiranjem prerađene hrane nedelju dana njen organizam doživeo šok. Za doručak je jela zaslađene kaše i puno čokolade, a povrće nije jela ni uz ručak ni uz večeru.

– Razumem zašto ljudi jedu nezdravu prerađenu hranu. Laka je za pripremu, nema preparata i sadrži mnogo šećera pa ljudi mogu da postanu zavisni od nje, zaključila je Modesti.