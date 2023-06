Ovi znakovi ukazuju na to da se neko sprema uskoro da vas izda

Mnogi su doživeli trenutak u kojem su ih drugi šokirali svojim ponašanjem ili su ih na neki drugi način teško izdali. Često su tek posle shvatili da su se ljudi koji su ih izdali pre ‘zabadanja noža u leđa’ ponašali sumnjivo.

Kako izbeći izdaju?

Znanje je moć. A ako naslutite da bi neko uskoro mogao da vas izda, možete pronaći način da umanjite štetu koju vam to može učiniti.

Najbolji način da izbegnete izdaju je znati unapred da će se dogoditi. Na primer, samo u poslovnom svetu, zabadanje noža u leđa i izdaja su načini za napredak za mnoge pojedince.

Ovo su znakovi koji odaju izdaju prije ili dok se događa. Evo osam suptilnih znakova da će neko uskoro da vam „smesti“.

1. Ne ponašaju se baš uobičajeno

Kad god se neko sprema da izda nekoga, naročito ako je ta osoba bila dobra prema njima, počnu da se ponašaju pomalo smešno, odnosno neuobičajeno. To je nešto što se zove ‘maskiranje’ – bukvalno pokušavaju da prikriju ono što nameravaju da urade. Takođe se mogu osećati krivima zbog toga, pa će često pokušati preventivno da uteše osobu ili smisle razlog da je izdaju. Maskiranje može imati nekoliko lica. Projekcija je jedan od najčešćih oblika maskiranja. Zatim promena ponašanja osobe u vašoj prisutnosti, koja obično podrazumeva da pojedinci znaju da se nešto sprema, ali vam neće reći. Neko ko je bio zao prema vama i odjednom je postao dobar, takođe je ‘sumnjiv’. Prijatelj čiji govor odjednom postane prigušen i zakržljao…

2. Kad ih nešto pitate, njihova se priča menja, nema smisla ili vas ograde

Ovo je klasika. Ljudi koji vas lažu ili vas pripremaju za izdaju ne mogu se držati priče. Kao rezultat toga, spotiču se o svoje laži. Ponekad drže stvari nejasnima ili imaju previše detalja u svojim pričama. Ako ne odgovore na pitanje, često će ometati ili započeti svađu samo kako bi vas udaljili od teme o kojoj se radi. Budite spremni da vidite kako menjaju temu kada počnu da se gube. Mogu pokušavati da promene vašu predstavu o stvarnosti tako da se slaže s onim što žele da urade i postignu.

3. Izdali su druge oko vas

Oni koji izdaju druge često nemaju problem da urade isto i vama. Zbog toga ne bi trebalo da se družite s pojedincima koji povređuju druge. Možete se kladiti da će i vama učiniti isto. Slično tome, ako neko ima reputaciju varalice ili otrovne osobe, često se isplati poslušati ta upozorenja, prenosi 24sata.hr.

4. Osećate ‘jezu’ od njih

Da li je dotična osoba počela da se povlači od vas? Čini li vam se da pokušavaju da izbegnu kontakt s vama? Ako se iznenada povuku, blokiraju vas na društvenim mrežama i čini se da pronalaze razloge da vas izbegavaju, to može biti znak upozorenja. Očigledno, to takođe može značiti da žele da prekinu prijateljstvo s vama ili prekinu vezu. S vremena na vreme to takođe može značiti da su ljuti na vas ili da prolaze kroz sopstvene probleme. Međutim, ako je to za njih vrlo neuobičajeno i ako ste od svega toga dobili lošu vibraciju, budite oprezni. To bi moglo značiti da su vam učinili nešto gadno, a da niste znali.

5. Imate osećaj da vam zavide ili vas vide kao konkurenciju

Život nije trka u kojoj je neko prvi, a ostali gube. Nije, čak i kada drugi pokušavaju da učine da bude tako. Međutim, to ne znači da se pojedinci neće ponašati kao da vaša pobeda znači da oni gube. Drugi mogu postati jako ‘loši’ kada vas gledaju kao konkurenciju. Najbolji način da se nosite s onima koji vam zavide ili su ljubomorni na vas je da ih ignorišete, uklonite i klonite ih se. Šta misle o sebi dok stoje pored vas nije vaša stvar.

6. Dotična osoba ima ozbiljne probleme s nesigurnošću

Nesigurnost i posmatranje drugih kao pretnje idu ruku pod ruku. Apsolutno najgore ponašanje može doći od pojedinaca koji su nesigurni u sebe – a to uključuje okretanje protiv onih koji žele da im pomognu. Zastrašujuće veliki procenat ljudi vara jer žele da se osećaju dobro ‘u sebi’ ili znati da još uvek ‘mogu’. To može značiti i nesigurnost na poslu. Da su sigurni u svoj posao, onda to ne bi bila velika stvar. Što su nesigurniji, to je taj pokušaj da ponize druge jači.

7. Imaju ozbiljan podsticaj za to

To se često viđa na radnim mestima. Ako izdaja kolege znači da će osoba dobiti povišicu, mnogi će napraviti taj potez. Ovo se ne događa samo na radnom mestu.

8. Imate onaj osećaj da ‘tonete u dubini stomaka’

Jeste li znali da taj ‘osećaj’ zapravo dolazi iz vaših creva i to je takođe stvar koja se prenosi kroz čudo evolucije – tu je da vas održava na životu. Ako počnete da osećate da nešto nije u redu, to bi mogao da bude način na koji vam instinkt govori da pripazite. To je nešto u šta biste trebalo da verujete, naročito ako je to osećaj kojeg ne možete da se rešite. Podsvest vam govori da nije sve onako kako se čini. Verovati svojoj intuiciji pametan je potez ovih dana, naročito kada su u pitanju situacije koje bi mogle stvarno da utiču na vas, donosi YourTango.

