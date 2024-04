Pokažite im gde im je mesto: 5 načina da se izborite sa narcisoidnim osobama

Svakom od nas se ponekad desi da se povremeno ponašamo kao narcisi u vidu naše samovolje i sebičnosti. Međutim, treba da razlikujemo trenutno osećanje od ekstremizma. Apsolutni narcis traži rešenje za sve probleme isključivo u samopotvrdi. Ipak, da bi prikrio svoju egomaniju, narcis se pretvara da ostavlja neku moralnu poruku.

Dakle, prikriva se bilo kojim lažnim, lepim gestom. Ljudi koji ozbiljno shvataju značenje reči i pokušavaju da shvate šta je ispravno, osećaju se zbunjeno. Narcisi obično smatraju da je pretvaranje ključ svega.

Oni prave teren za normalan razgovor, ali kada vas navuku, pokazuju svoju pravu, krutu prirodu. Oni to rade sa samopouzdanjem jer znaju da mogu da pobede bez obzira na to kako im odgovorite. Spremni su na vašu reakciju kakva god ona bila. Na vašu grdnju, odgovoriće opaskom, kao i svaki manipulator okretaće teze. Ako ih napustite, spremite se da će vas uvrediti na najgori mogući način, piše 24sedam.

Kako zaustaviti apsolutni narcizam?

Evo nekoliko predloga kako da postavite narcisa na svoje mesto.

1. Ne pokušavajte da ubedite narcisa da ste u pravu na fin način, umesto toga, iznenadite ga svojim oštrim stavom. Razgovarajte pred njim sa drugim ljudima usmerite svoju pažnju na njih – tako mu oduzimate ono što najviše želi, a to je da bude u centru pažnje. Apsolutnim narcisima nije stalo do kvalitetne komunikacije i pronalaženja rešenja već im je samo cilj da vas ponize i da budu u pravu.

2. Ne preispitujte svoje standarde, jer će narcis pronaći način da vas uveri da grešite. Pokušaće da vas zarobi sumnjama pretvarajući se da mu je stalo do moralnih standarda do kojih mu nije stalo. Vaše greške vidi kao svoju besprekornost.

3. Najbolji način da postavite narcisa na njegovo mesto jeste da za izložite javnoj sramoti. Kao što je na primer neka pogrešno upotrebljena reč koju će ostali da čuju. Nemojte da vas preplavi osećaj griže savesti jer ste odlučili da ga razotkrijete. On će to poreći i prekoriće vas što ga prozivate. To se ne razlikuje od alkoholičara koji se ljuti što ga nazivaju alkoholičarem. Dok vi vidite njegov način života kao nešto užasno, oni ga vidi kao nepromenljivo stanje u kom uživa.

Ako narcis pokuša da vas zavede tako što će vam povlađivati na jedan izveštačen način, u startu ga prekinite i dajte mu do znanja da ste shvatili šta se krije iza njegovih namera.

4. Ne borite se protiv onoga u šta narcis veruje. Oni ne veruju ni u šta drugo osim u sopstvenu apsolutnu nepogrešivost. Nemoguće je razuveriti ih jer ne žele da prihvate istinu. Život se sastoji od naših vrlina, mana, grešaka i loših procena. Budite ponosni na sebe i na situacije sa kojima ste se suočili koje su vam pomogle da rastete i da razaznate gde i sa kim želite da budete.

5. Ne dozvolite da narcis pretvori razgovor u takmičenje za pobedom, gde, ako nastupite normalno i popustite radi mira, da vas odjednom okrivi za sve i da je naravno on u pravu. Niko nije nepogrešiv i svako ko se pretvara da jeste zaslužuje da dobije „šamar“ realnosti. A nekada to može biti i klasično ignorisanje sa vaše strane jer to narcisa najviše boli.

