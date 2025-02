Sa kojim narodima Srbi dele najviše genetskog materijala: Mapa koja će vas šokirati (foto)

Čuveni mit sa su Srbi nakon od 500 godina provedenih pod Turcima poprimili genetski materijal ovog naroda zapravo uopšte nije tačan. Srpski i Turski geni su veoma različiti, a najviše sličnosti imamo s Makedoncima (93%)

Društvene mreže preplavila je mapa koja prikazuje sliku evropskih zemalja na osnovu haplogrupa. U pitanju su grupe koje dele zajedničkog pretka i mogu da budu jedan od načina na koji može da se posmatra genetski sastav neke populacije.

The Genetic Map Of Europe http://t.co/ey1DBjKoyB … (@BrilliantMaps is Brilliant) pic.twitter.com/6bbjyjH7n1

