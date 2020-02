Snimak para zaraženog koronavirusom koji lomi srca: Drže se za ruke i opraštaju (video)

Na društvenoj mreži Tviter pojavio se snimk koji prikazuje dvoje 80-godišnjaka obolelih od koronavirusa koji se u suzama opraštaju jedno od drugog.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet.

Shocking

pic.twitter.com/YEYkkytDLx

— Aslam Khan (@aslamkhanbombay) February 4, 2020