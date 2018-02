Šokirali porodice: Oni su pred smrt priznali najjezivije zločine

Kažu da pred samu smrt ljudi često imaju nagon da ispovede svoje grehe i na taj način olakšaju sebi dušu, a ovi su ljudi svojim mračnim tajnama zaprepastili i članove svoje porodice, ali i javnost.

1. Džeraldin Keli

Istetovirana i uvek u društvu svojih dresiranih i krvoločnih pasa, Džeraldin Keli su porodica i prijatelji smatrali „opakom i jakom“. Ponekad je sa zmijom boom oko vrata šetala motelom koji je bio u vlasništvu njene porodice želeći da ostavi utisak strahopoštovanja. Zbog toga činjenica da se držala jako dobro nakon smrti supruga Džona 1992. godine u navodnoj automobilskoj nesreći nikoga nije začudila. Međutim, niko nije slutio da Džonova smrt uopšte nije bila nesrećan slučaj, a Džeraldin je u zamrzivaču čuvala mračnu tajnu. Nakon što je dobila dijagnozu neizlečivog raka, ona je na svojoj samrtnoj postelji otkrila kako je hladnokrvo ubila svog supruga nakon što je on, navodno, godinama zlostavljao. Pucala mu je u glavu, a njegovo telo umotala u plastičnu foliju i stavila ga u zamrzivač. Nakon tog priznanja, svi su bili u šoku, a priča Kelijeve je potvrđena pronalaskom tela njenog supruga u zamrzivaču.

2. Vernon Seic

On je 2008. godine svom psihijatru rekao da je spreman da prizna ubistvo dečaka koje je počinio kao tinejdžer davne 1959. Tvrdio je kako su i on i dečak bili oteti i da su su mu otmičari naredili da ga ubije, inače će oni njega. Psihijatar je priču prijavio policiji, ali kada su stigli u njegov dom, pronašli su Vernona mrtvog i okruženog raznim uznemirujućim predmetima – među kojima su bili i plakati nestalih dečaka Majkla Dunahija i Džejkoba Vaterlinga, koji su nestali 1991. i 1989. godine. Međutim, čak ni uz otkriće sačmare, eksplicitnih crteža i knjiga o kanibalizmu, policija nije uspela da otkrije za koje tačno zločine je Seic ogovoran.

3. Dajan Kraford

Ona je punih 40 godina krila svoju prošlost, prvo od svog supruga i dece, a potom i od svoje lezbijske partnerke. Naime, Dajan je 1967. godine ušetala u poslastičarnicu gde je tada radila i ubila Karoli Peri i Konstans Smicu zbog toga što su joj se rugali zbog njene seksualne orijentacije. Policiji nikada nije bila sumnjiva jer je nakon zločina ispraznila kasu kako bi izgledalo da su ubistva izvršili pljačkaši. Dajan je nakon dvostrukog ubistva održavala imidž sasvim normalne žene, ulaskom u brak i osnivanjem porodice. Međutm, paralelno je državala ljubavnu vezu sa partnerkom. Pred sam kraj života odlučila je da napusti svog muža, a zločin koji je počinila priznala je na smrtnoj postelji.

4. Otis Tul

Otmica i ubistvo Adama Volša 1981. godine bio je jedan od najpoznatijih slučajeva zločina nad decom u SAD-u. Upravo je nakon njega osnovan Nacionalni centar za nestalu decu i pokrenuta televizijska emisija „America’s most wanted“. Glavni osumnjičeni u slučaju je bio Otts Tule, ali on nikad nije bio suočen sa optužnicom jer su se dokazi zagubili. Tul je navodno bio partner u zločinu ozloglašenom serijskom ubici Henri Li Lukasu, i osuđen je za šest ubistava. Tul je tvrdio da je kao deo kulta „Ruka smrti“, učestvovao u više od 200 ubistava, ali za većinu njih je bilo logistički nemoguće da ih je on počinio. Pre nego što je 1996. godine u zatvoru umro od ciroze, konačno priznao za koja je ubojstva odgovoran – uključujući i slučaj Volš.

5. Džejms Bruer

Nakon što je doživio moždani udar i u strahu od smrti koja će uslediti, Džejms Bruer je odlučio da prizna tajnu sa kojom je živeo preko 30 godina. Otkrio je kako je 1977. ubio svog komšiju nakon žestoke svađe. Zatim je sa suprugom pobegao i promenio identitet. Bieri su tako postali Andersonovi i u svom novom životu bili su veoma uzorni građani, vodeći čak i biblijsku grupu u lokalnojj crkvi. Pred smrt 2009. godine, Džejms je prodao sve što je posedovao i odlučio je da se preda policiji kako bi „očistio svoju dušu“ i pripremio se za „večni život“. Na njegovu nesreću, smrt nije došla i on je uspeo da se oporavi od moždanog udara, nakon čega ga je policija odvela u zatvor gde mu danas preti smrtna kazna.