Dvojica ruskih bogataša pronađena mrtva u dva dana (foto)

Dvojica ruskih bogataša pronađena su mrtva zajedno sa ženama i decom u razmaku od jednog dana, a u oba slučaja preživelo je po jedno odraslo dete koje nije bilo prisutno u kući u trenutku najverovatnije ubistva i samoubistva zbog porodične svađe, prenosi Njuzvik.

Činjenica da su gotovo istovremeno nađena mrtva dvojica ruskih oligarha, te sličnosti koje povezuju ta dva slučaja su mnogobrojna pitanja na koja će istraga morati da pruži odgovore.

Moscow – Former vice president of the Russian Gazprombank Vladislav Avayev (51) was found dead in his apartment. There investigators also found his shot wife (47) and his daughter (13).https://t.co/rw7rjCckbJ

