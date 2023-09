Svaka žena starija od 50 treba da jede ovo voće, saveznik je lepote i najbolji borac protiv starenja

Ovo voće takođe pomaže u održavanju memorije i poboljšava raspoloženje

Reč je o mangu.

Pre svega, vredi pomenuti njegov visok sadržaj vitamina C, koji je pravi pojačivač imuniteta, jer mango može da sadrži i do 46 odsto preporučenog dnevnog unosa vitamina C.

Takođe je odličan izvor beta-karotena, fotosintetičkog sredstva, pigmenta sa antioksidativnim svojstvima koji pomaže u sprečavanju starenja ćelija.

Za one koji žele da smršaju, mango može pomoći i u tome zbog svog zasitnog efekta, niskog sadržaja kalorija i visokog sadržaja luteina, jedinjenja koje pomaže u eliminaciji toksina. Svež mango takođe sadrži kalijum, kalcijum i magnezijum.

Takođe je poznato da mango zahvaljujući visokom sadržaju vitamina B ne samo da pomaže u održavanju memorije već i poboljšava raspoloženje.

Nekoliko studija je pokazalo da mango takođe može pomoći da bolje spavate, jer utiče na povećanje proizvodnje serotonina, ključnog neurotransmitera odgovornog za regulisanje ciklusa spavanja.

Ako je sve ovo dovoljno dobro, mango se takođe može smatrati saveznikom lepote. Bogat je vitaminom A i karotenoidima poput likopena, za koje se zna da stimulišu proizvodnju kolagena, ali što je još važnije, štite kožu od UV oštećenja dok je održavaju dobro hidratizovanom. Zbog sadržaja polifenola, odličan je antioksidans i bori se protiv slobodnih radikala koji uzrokuju prevremeno starenje, bore i opuštenu kožu.

Mango nudi mnoge zdravstvene prednosti koje ga čine dobrim dodatkom ishrani. Naravno, uvek treba dati prednost domaćem i svežem voću koje raste na našem tlu!

(Sensa.metropolitan.si)

