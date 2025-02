„Svekrva odbija da zove mog sina pravim imenom, morala sam da je izbacim iz kuće“

Odabir imena za bebu jedna je od prvih i najvažnijih odluka roditelja. Bez obzira da li neko voli neko ime ili ne, važno je poštovati izbor roditelja jer je to njihova odluka i deo identiteta njihovog deteta. Žena je na Redditu napisala da su ona i njen suprug nedavno dobili prvo dete, sina kome su dali ime Ilaja (eng. Elijah). Oboma se to ime jako dopalo, ali se ubrzo pokazalo da se njenoj svekrvi izbor nije dopao, prenosi Mirror.

Novopečena mama je ispričala kako je suprugova majka nasumično počela da zove sina Dejvis, umesto Ilaja, od kada ga je prvi put srela u bolnici. „Ni moj muž ni ja ne poznajemo nikoga po imenu Dejvid. To nije porodično ime. Nema nikakvog sentimentalnog razloga iza toga. To je samo potpuno nasumično ime koje je odlučila da koristi za moje dete, uprkos tome što smo joj rekli da to ne radi“, napisala je žena u objavi na Redditu. U početku su ona i njen suprug pokušavali da ignorišu ponašanje svekrve i mislili su da će prestati ako vidi da niko ne obraća pažnju na nju. Ali vremenom su se stvari pogoršale.

„Kada bismo je pozvali na FaceTime, ona bi rekla: ‘Baka te voli, Dejvide’, čak je počela da plete i ćebe za bebu sa izvezenim imenom Dejvid“, objasnila je žena. Situacija je postala još ozbiljnija. „Kad je prelila čašu kada je došla na porodičnu večeru i stalno ga je pred svima zvala Dejvid. Moja zaova ju je pitala zašto ga stalno zove Dejvid, a svekrva se nasmejala i rekla da mu je to njegovo ime za nju. Odbrusila sam joj. Rekla sam da se zove Ilaja, i ako on to ne može da poštuje, ne bi trebalo da je ovde“, napisala je žena.

Svekrva je zakolutala očima i pokušala da to „rukom otpiše“, ali žena to nije dozvolila. „Rekla sam joj da ode. Izgledala je šokirano, ali je otišla bez previše svađe“, napisala je novopečena mama. Da napetost bude veća, njen suprug je ljut na nju jer, iako se slaže da mu je majka bila „čudna i bezobrazna”, smatra da je izbacivanje iz kuće „bilo previše ekstremno”. Žena je objasnila i da neki članovi porodice misle da je preterala, dok se drugi slažu da je ponašanje njene svekrve bilo bizarno.

Žena se sada pita da li je preterala kada je svekrvu izbacila iz kuće. „Da li sam zaista pogrešila što sam postavila granicu?“, upitala je ona, a njena objava je pobrala 13.000 lajkova i više od dve hiljade komentara. Jedan korisnik je rekao da žena nije pogrešila i predložio šta treba da uradi: „Počnite da zovete svoju svekrvu, muža i svakog člana porodice koji kaže da ste preterano reagovali imenom ‘Dejvid’. Svi su sada Dejvid pa ćete videti kako im se to sviđa“, napisao je korisnik.

„Čudno mi je da vaš muž misli da preterujete, ali ste joj bukvalno samo rekli da koristi ispravno ime ili da ode. Čini se da je donela odluku i sada je ljuta na vas zbog toga“, napisala je jedna žena. „To je tvoje dete i ti i tvoj muž ste mu izabrali ime. Svekrva je neverovatno nepoštena i manipulativna i bili ste u pravu što ste je zamolili da ode“, zaključila je treća.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com