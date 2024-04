Test za prave genijalce: Samo 1% ljudi može da pronađe mačku među golubovima za 9 sekundi

Optička iluzija za testiranje vašeg koeficijenta inteligencije i imate samo 9 sekundi da je rešite…

Optička iluzija je zanimljiva, duboko fascinantna slika objekta, crteža ili osobe koja dovodi u pitanje način na koji mozak percipira stvari. Mora da ste videli mnoge vrste optičkih iluzija kao što su fizičke, fiziološke i kognitivne iluzije. Studije otkrivaju da su optičke iluzije takođe deo oblasti psihoanalize koja baca svetlo na to kako doživljavate stvari. Normalan mozak osobe može drugačije da gleda na stvari ili slike formirajući različitu percepciju iz svakog ugla. Jedna takva pametna ilustracija se može videti na slici ispod na kojoj se među golubovima sakrila i jedna mačka.

Can you find the cat among the pigeons in less than 9 seconds? pic.twitter.com/ulJcW9rc5Y

