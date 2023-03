Trik psihologa: Uradite ovo i pomoći će vam da brže zaspite, nećete imati problema sa nesanicom

Kada dođe vreme za spavanje, dugotrajne misli, planovi i brige mogu da vas opterete i poremete kvalitet sna. Postavljate sebi pitanja, pravite planove, a neki se čak suočavaju i sa negativnim mislima i anksioznim stanjem.

Ove misli koje se ponavljaju mogu otežati ljudima da zaspu u roku od 20 minuta na koji mnogi stručnjaci preporučuju da ciljaju. Sledeći put kada vas stresne misli i obaveze drže budnim, ustanite i zapišite ih.

Iako mnogima ovo izgleda smešno, ako zapišete svoju listu obaveza noću, naturopatska doktorka za spavanje Ketrin Darli rekla je da u suštini stavljate stres na papir. Ona preporučuje da odvojite nekoliko minuta da to uradite oko sat vremena pre nego što želite da zaspite.

Klinički psiholog, dr Elena Velš potvrdila je da pisanja liste obaveza i zadataka tokom noći ima prednosti po mentalno zdravlje. „Postoje istraživanja da je beleženje [obaveza], čime se vaš mozak oslobađa od potrebe da ih prati, povezano sa dužim snom i boljim kvalitetom sna“.

Najbolji dokaz o tome dolazi iz studije iz 2018. godine iz Laboratorije za neuronauku i kogniciju o spavanju Univerziteta Bejlor. Za to istraživanje, 57 zdravih studenata završilo je 5-minutni pismeni zadatak pre nego što su se prepustili snu. Ili su pisali o zadacima koje su već obavili ili su pisali o zadacima koje su trebali da zapamte i završe u narednih nekoliko dana.

Učenici koji su zapisivali buduće zadatke zaspali su znatno brže od onih koji su pisali o prethodnim zadacima. I zanimljivo, što je njihova lista obaveza bila detaljnija, brže su zaspali. Ovo je navelo autore studije da zaključe da bi bilo korisno da 5 minuta pred spavanje potrošimo na zapisivanje svojih misli kako bismo raterećeni legli u krevet.

Velš kaže da ovo istraživanje prati ono što znamo o ljudskoj psihologiji. „Ako imamo nešto što želimo da zapamtimo da uradimo, to se čini kao otvoren jezičak u našem mozgu. To je tamo i zauzima resurse“, objašnjava ona. Prenoseći to na papir, ispiremo neki mentalni prostor kako bi mozak mogao lakše da pređe u režim spavanja.

Kada to učinite, Darli predlaže da ga nastavite sa još jednom umirujućom aktivnošću kako biste nastavili da skrećete misli sa stvari pre spavanja. Možete čitati knjigu, opiđštajući se uz muziku za spavanje ili popiti toplo mleko ili čaj bez kofeina, prenosi Sensa.

