Želite da se probudite srećni? Uradite ovih 6 stvari pre spavanja

Priprema za dobar dan ne znači samo dobru jutarnju rutinu (iako je i to važno). Takođe, iako se to ponekad zanemaruje, važno je i kako provodite večeri. Možda ćete biti iznenađeni kako nekoliko malih promena u vašim noćnim navikama može napraviti veliku razliku u vašoj jutarnjoj sreći, piše HuffPost.

Idite u večernju šetnju

Možda je to šetnja posle večere ili poslednja šetnja vašeg psa, ali samo nekoliko minuta nežnog kretanja na otvorenom može smanjiti nivo šećera u krvi posle obroka i pomoći vam da se opustite. „Svake večeri idem u šetnju, što mi omogućava da obradim dnevne informacije dok povećavam dotok krvi u mozak“, rekao je psiholog Li Čejmbers, „Ovo mentalno čišćenje daje mom zauzetom umu određeni nivo smirenosti, što znači da idem u krevet u mirnom okruženju i sa tihim unutrašnjim dijalogom’.

Sklonite telefon, idealno u drugoj prostoriji

Nema sumnje da ste primetili da dobar san ima značajan uticaj na vaše mentalno stanje sledećeg jutra – i postoji mnogo dokaza koji to potkrepljuju, rekla je Lori Santos, profesorka psihologije na Univerzitetu Jejl. Da biste se kvalitetnije odmorili, fokusirajte se na poboljšanje svoje ‘higijene sna’, što se odnosi na životne navike i faktore životne sredine koji utiču na naš san. I način na koji koristimo naše uređaje noću je veliki deo toga.

„Isključite ekrane 30 minuta pre spavanja i razmislite o tome da svoje uređaje držite dalje od kreveta kako ne biste bili u iskušenju da ih gledate noću“, rekla je Santos, „Takođe preporučujem da nabavite jedan od onih starih budilnika – bez društvenih mreža ili slanje poruka ‘. Živimo u hiperstimulativnom svetu koji može uticati na naša čula. Izbegavanje mobilnih telefona je jedan od načina da se izborimo sa ovim, ali postoje i druge stvari koje možemo da uradimo da umirimo svoja čula. „Razmislite o korišćenju rituala senzornog opuštanja, uključujući opuštajuće mirise, umirujuće zvukove i umirujuće tople napitke, omogućavajući našim čulima da se isključe i prikupe više snage za sledeće jutro“, rekao je Čejmbers.

Uživajte u toplom tuširanju ili kupanju u kadi

Psihološkinja Džastin Groso je zagovornica večernjeg kupanja zbog njegovih prednosti za fizičko i mentalno zdravlje. „Potpuno uranjanje u vodu, za razliku od tuširanja, pokazalo se da podiže raspoloženje osobama sa depresijom, poboljšava san kod osoba sa nesanicom i pozitivno utiče na kardiovaskularni sistem“, objasnila je ona. Ali ako nemate kadu ili ne volite da se kupate, tuširanje pre spavanja takođe ima svoje prednosti. Kao što je konsultant za spavanje Robert Oekman rekao: ‘Tuširanje uveče može poboljšati san povećanjem smanjenja osnovne telesne temperature koja je neophodna za početak spavanja i održavanje dobrog sna.’

‘Skenirajte’ svoje telo

Prema Kortlandu Dalu, istraživaču sa Centra za zdravlje mozga Univerziteta Viskonsin-Medison, svesno skeniranje vašeg tela je moćan način za ublažavanje hroničnog stresa i mentalnog razmišljanja. Ovu jednostavnu vežbu svesnosti možete da radite dok ležite u krevetu. „Obratite pažnju na svaki deo svog tela, počevši od glave i polako spuštajući se naniže dok ne dođete do nožnih prstiju“, rekao je, „Obratite pažnju na senzacije koje primećujete u svom telu. Ovo aktivira moždanu mrežu ključnu za samoregulaciju i unutrašnju ravnotežu. To je takođe odličan način da se oslobodite stresa i oslobodite svih tenzija koje se nakupljaju u našim užurbanim životima.

Groso takođe predlaže vežbe kao što je joga nidra (meditativna tehnika u kojoj ‘kružite svojom svesnošću’) ili nežno istezanje i jedno i drugo će aktivirati vaš parasimpatički nervni sistem – onaj koji je odgovoran za ‘odmor i varenje’. „Ove metode vam pomažu da se osećate smirenije i da zaspite“, rekla je, „Vremenom, ove prakse mogu pomoći vašem telu da se pouzdanije i brže vrati osećaju lakoće i emocionalne regulacije nakon stresnog događaja.“

Razmislite o svom danu

Veća je verovatnoća da će se mnogi uznemiriti zbog onoga što nisu uradili tog dana nego da zaustave i cene napredak koji su postigli. „Zabeležite korake preduzete ka cilju, prevaziđene izazove ili izvršene zadatke, bez obzira koliko mali“, rekao je Čejmbers, „I taj osećaj napretka će stvoriti osnovu za bolji dan koji dolazi.“

Dal je takođe nazvao samorefleksiju odličnom praksom za završetak napornog dana. Predlaže da odvojite trenutak da razmislite o tome šta ste naučili i kako ste napredovali tog dana. „Pogledajte da li stresne događaje možete da preformulišete kao prilike za samootkrivanje ili usklađivanje sa svojim vrednostima ili vodećim principima“, rekao je, „Ova jednostavna praksa jača naš uvid i može nam pomoći da sledećem danu pristupimo otvorenog uma, spremnih da naučiti.“

Završite dan sa zahvalnošću

Pre nego što odete na spavanje, zapišite tri do pet stvari na kojima ste zahvalni. Santos je ukazala na istraživanje psihologa Roberta Emonsa. On i njegove kolege „otkrili su da jednostavan čin nabrajanja blagoslova u životu može dovesti do značajnog poboljšanja vašeg blagostanja“, rekla je, „Zato neka lista zahvalnosti postane svakodnevna navika“.

Dal takođe preporučuje da se dan završi kratkom praksom zahvalnosti. „Ako provedete nekoliko minuta razmišljajući o ljudima koje cenite i stvarima na kojima ste zahvalni kao deo vaše rutine odlaska na spavanje, prirodno ćete se osećati manje pod stresom dok tonete u san“, rekao je on.

