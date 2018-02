Najmračniji čas (video)

Žanr: biografski, drama, istorijski, ratni

Trajanje: 125 min

Glavne uloge:

Geri Oldman (Gary Oldman), Kristin Skot Tomas (Kristin Scott Thomas), Lili Džejms (Lily James), Stephen Dillane, Ronald Pickup, Ben Mendelsohn

Scenario:

Anthony McCarten

Režija:

Džo Rajt (Joe Wright)

SINOPSIS

Priča koja počinje uoči Drugog svetskog rata, kada Vinston Čerčil (Geri Oldman) samo nekoliko dana nakon što je imenovan za premijera Ujedinjenog Kraljevstva, mora da se suoči sa jednom od svojih najturbulentnijih i najvažnijih odluka: da istraži pogodnosti mirovnog sporazuma sa nacističkom Nemačkom ili da bude odlučan u borbi za ideale i slobodu svog naroda. Dok nezaustavljive nemačke trupe prolaze Zapadnom Evropom i pretnja od invazije je neizbežna, javnost je nespremna, kralj je skeptičan, a iz njegove stranke se organizuju zavere i spletke, Čerčil mora izdržati svoj najmračniji čas, okupiti naciju i pokušati da promeni tok svetske istorije.

O FILMU

„Kada sam saznao da će Geri Oldman igrati Čerčila, pomislio sam kakva će to gluma biti! Geri je jedan od mojih omiljenih glumaca“, priznao je reditelj Džo Rajt. „Čerčil me je oduvek fascinirao jer je on zaista naš najveći državnik. Istina je i da je to ličnost za koju sam se radovao da je igram. Pre više godina imao sam pričiku da ga glumim i tada sam odbio“, rekao je glavni glumac, Geri Oldman. „Nije to psihološki ili intelektualni izazov koji je ozbiljan, već više fizički. Mislim, pogledajte njega i pogledajte mene“, priznao je Oldman. „Želeo sam da izgovorim te reči. Čerčilovi govori, koje je sam pisao, neki su od najboljih tekstova na engleskom jeziku.“

Upravo govori koje je Čerčil napisao u maju 1940. godine nikada nisu izgubili na značaju i snazi. Zauvek će imati jačinu i simboličan status, kao i sposobnost da inspirišu i nadahnu. Čerčil je bio jedan od najuticajnijih govornika 20. veka. Njegove reči mobilisale su milione, a čitava nacija citira njihove delove i dan danas. Njegove reči prevazilaze okvire vremena i prostora. „Mnogi zaboravljaju da je Čerčil karijeru započeo kao novinar. Pisanje je njegov prvi talenat, koji ga je jako dobro služio“, podseća reditelj Džo Rajt.

„Najmračniji čas“ postaviće pred ovog izvrsnog glumca velike izazove. „Počelo je sa glasom. Morao sam da ubedim sebe da zvučim kao on. Tako sam uzeo jedan njegov govor i diktafon i započeo eksperiment. Onda sam uronio u pisane materijale. Morao sam da ga upoznam na psihološkom i intelektualnom nivou. Želeo sam da izgradim lik, ciglu po ciglu. Gledao sam mnoge dokumentarne snimke koji su mi otkrili čoveka od 65 godina, prepunog energije. Bio je u državnim poslovima preko 50 godina, napisao je preko 50 knjiga, dobio Nobelovu nagradu, odlikovan je u 4 rata. Da nije bilo njega, kako bi naš svet danas izgledao? Niko mu nije ni prineti.“

Oldman je osetio da je pronikao u Čerčilov karakter, ali da mu fizička pojava još uvek zadaje poteškoće. Shvatio je da ne može odigrati ulogu dok je ne doživi u potpunosti, od načina na koji se kreće pa sve ostalo. „Morao sam da dođem u fazu da kada se pogledam u ogledalo vidim njega, ili bar osetim njegov duh kako mi uzvraća pogled. Znao sam da da je jedina osoba koja u tome može da mi pomogne Kazuhiro Cudži. U svom poslu, on je Pikaso.“ Poznati i priznat u filmskoj industriji, kada je u pitanju maska i protetika, Cudži je dva puta bio nominovan za Oskara. Iako jedan od najuspešnijih umetnika u toj oblasti, Cudži se povukao iz filmske industrije 2012. godine kako bi se posvetio savremenom hiperrealističkom vajarstvu. Oldman je lično otišao kod Cudžija. Umetnik se priseća: „Geri mi je kazao: ‘Biću u tom filmu samo ako ti budeš radio masku’. Razmišljao ssam neko vreme, ali nisam mogao da kažem ne Geriju. Za razliku od mnogih on shvata koliko je maska važna i poštuje proces izrade.“

Oficijelni sajt: Darkest Hour (2017)

Premijera: 11. januar 2018. godine