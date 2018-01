Zlatni globusi: Pobeda ‘Velikih malih laži’ i glumice u crnini

Zlatni globusi su dodeljeni u Los Anđelesu po 75. put, a s obzirom da je ovo prvi veliki događaj otkako je producent Harvi Vajnstajn (65) razotkriven kao ‘seksualni predator’, sve okupljene žene stigle su na crveni tepih u crnini. Dodela je bila u hotelu Beverli Hilton u Los Anđelesu, a vodio je komičar Set Mejers (44).

– Dobro veče, dame i vi koji ste još uvek gospoda. U 2018. smo godini i marihuana je legalna, a seksualno zlostavljanje konačno više nije. Za mnoge muškarce, ovo će biti prva prilika u tri meseca da im prozivanje njihovog imena neće biti traumatično – rekao je Mejers.

Holivudske glumice crninom su skrenule pažnju na problem seksualnog zlostavljanja u njihovoj, ali i ostalim branšama. Dodelile su se nagrade u ukupno 25 kategorija – 14 filmskih i 11 televizijskih.

Najveći dobitnici na televiziji je ekipa limitirane serije ‘Velike male laži’, koji su dobili četiri nagrade, između ostalih i za najbolju limitiranu dramsku seriju. Nikol Kidman (50), Lora Dern (50) i Aleksander Skarsgard (41) takođe su dobili svoj kip, a Ris Viterspun (41), inače producent serije, preuzela je Globus za najbolju seriju i održala jedan od najboljih govora večeri.

– Čujemo vas, vidimo vas i ispričaćemo vaše priče – rekla je Ris.

Popis dobitnika u najvažnijim kategorijama:

Najbolja glumica u mini seriji ili TV filmu:

Nikol Kidman – Big Little Lies

Ris Viterspun, Big Little Lies

Džesika Lang, Feud: Bette and Joan

Suzan Sarandon, Feud: Bette and Joan

Džesika Bil, The Sinner

Najbolji sporedni glumac u filmu

Vilijem Defo, The Florida Project

Armi Hamer, Call Me by Your Name

Ričard Dženkins, The Shape of Water

Sem Rokvel, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Kristofer Plamer, All the Money in the World

Najbolja glumica u TV seriji (mjuzikl/komedija)

Pamela Adlon, Better Things

Alison Bri, GLOW

Rejčel Brosnan, The Marvelous Mrs. Maisel

Isa Re, Insecure

Frenki Šo, SMILF

Najbolja glumica u dramskoj TV seriji:

Elisabet Mos, The Handmaid’s Tale

Kler Foj, The Crown

Ketrin Langford, 13 Reasons Why

Megi Gilenhal, The Deuce

Katriona Balf, Outlander

Najbolji glumac u dramskoj TV seriji:

Fredi Hajmor, The Good Doctor

Sterling K. Braun, This Is Us

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Džejson Bejtmen, Ozark

Liv Šrajber, Ray Donovan

Najbolja TV serija

The Handmaid’s Tale

This Is Us

The Crown

Game of Thrones

Stranger Things

Najbolji glumac – komedija/mjuzikl

Stiv Karel, Battle of the Sexes

Ansel Elgort, Baby Driver

Džejms Franko, The Disaster Artist

Hju Džekmen, The Greatest Showman

Daniel Kaluja, Get Out

Najbolja sporedna glumica u seriji, kratkoj seriji ili TV filmu

Lora Dern, Big Little Lies

En Daud, The Handmaid’s Tale

Krisi Mec, This Is Us

Mišel Fajfer, The Wizard of Lies

Šejlin Vudli, Big Little Lies

Najbolja sporedna glumica u dramskom filmu

Meri J. Blajdž, Mudbound

Hong Čau, Downsizing

Alison Džejni, I, Tonya

Lori Metkalf, Lady Bird

Oktavia Spenser, The Shape of Water

Najbolji scenario

The Shape of Water

Lady Bird

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

The Post

Molly’s Game

Najbolji glumac u miniseriji ili TV filmu:

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Kajl MekLahlan, Twin Peaks

Džad Lou, The Young Pope

Juan MekGregor, Fargo

Džefri Raš, Genius

Najbolja glumica u filmu (komedija ili mjuzikl)

Džudi Denč, Victoria & Abdul

Margo Robi, I, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Ema Stoun, Battle of the Sexes

Helen Miren, The Leisure Seeker

Najbolj film (komedija ili mjuzikl)

The Disaster Artist

Get Out

The Greatest Showman

I, Tonya

Lady Bird

Najbolji dramski glumac

Timoti Čalamet, Call Me by Your Name

Denzel Vošington, Roman J. Israel, Esq.

Tom Henks, The Post

Danijel Dej-Luis, Phantom Thread

Geri Oldman, Darkest Hour

Najbolja dramska glumica

Džesika Čejstejn, Molly’s Game

Seli Hokins, The Shape of Water

Fransis MekDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meril Strip, The Post

Mišel Vilijams, All the Money in the World

Najbolji dramski film

Dunkirk

The Post

The Shape of Water

Call Me by Your Name

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri