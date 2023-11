Ovih 6 horoskopskih znakova doživeće dramatične promene u ljubavi i braku u 2024.

Još nešto više od mesec dana ostalo je do početka nove godine, a i 2024. godine svet nastavlja da oseća uticaj karmičkih čvorova koji se kreću duž ose Vaga-Ovan, koja je odgovorna za odnose i ljubav. Veliki broj razvoda i venčanja, kao i globalna revizija same vrednosti ljubavi – to je ono što nas sve čeka, piše Atma.hr.

Poenta je da čvor prošlosti Ketu, koji je u Vagi do januara 2025, poziva da kvalitetni odnosi budu vaš temelj, koji bi trebalo da vam pomogne da se realizujete.

Kada ulazite u vezu ili analizirate interakcije sa partnerom, važno je zapamtiti da ta osoba prenosi vaš stav prema njemu. Osim toga, čak i negativne scenarije u vašoj vezi podsvesno doživljavate kao prihvatljive, pa je pre nego što napustite osobu ili potražite novog partnera, važno da se zapitate – šta mi odgovara i šta zapravo želim od ljubavna zajednica?

2024. Jupiter, planeta poklona i pomoći iz Univerzuma, preći će u znak Blizanaca. Tokom leta možete upoznati ljubav koja vam je karmički suđena.

Koji horoskopski znaci će doživeti promene u odnosima 2024.

1. Ovan

Čvor budućnosti se kreće kroz vaš znak, dajući vam fenomenalnu priliku da se vinete. Ali splet prošlosti vas tera da procenite u kojoj meri je vaša postojeća zajednica vaše „mesto moći“ i nešto na šta se možete osloniti.

Stoga će vaš brak ili dugogodišnja ljubavna veza biti na ozbiljnom iskušenju – od 25. marta do 8. aprila, a zatim od 18. septembra do 17. oktobra. Na ove datume, ili ćete prekinuti vezu ili legitimisati svoju zajednicu.

Ovo je sjajno vreme za izlaske za samce Ovna – Jupiter ulazi u vaš sektor putovanja i učenja, gde se spaja sa Venerom u junu 2024. Tada ćete možda sresti ljubav sa neba.

2. Vaga

Tokom 2024. godine analiziraćete odnose, a vaši zaključci mogu značajno uticati na vaš razvoj i samopoštovanje. Čvor prošlosti je u vašem znaku, što znači da ćete doživeti globalnu transformaciju koju je inicirao vaš partner.

Ključni datum za testiranje odnosa biće Pun Mesec u Vagi 23. marta, a zatim Pun Mesec u Ovnu 17. oktobra. Na ove datume možete doživeti pauzu ili odlučiti da preduzmete ozbiljan korak.

Slobodne Vage treba da se pripreme za proleće 2024. godine – od 17. do 20. aprila i od 19. do 20. maja možete upoznati ljubav svog života.

3. Blizanci

2024. planeta sreće i vladar vašeg bračnog sektora, Jupiter, ulazi u vaš znak! To znači da ćete voljom sudbine pronaći srodnu dušu. Inače, osoba se može pojaviti skoro iznenada i za godinu dana odlučićete da legitimišete svoju vezu sa njim.

Ova osoba može biti starija od vas, verovatno stranac ili osoba koja često boravi u inostranstvu. Po zanimanju može biti pravnik, nastavnik, predstavnik sfere diplomatije ili kulture.

Za oženjene Blizance, septembar će biti važan, jer pomračenja počinju u vašim kardinalnim kućama horoskopa. Već 18. septembra u statusnom sektoru će biti pun Mesec koji može doneti prekid u vezi.

Takođe možete očekivati novčanu nadoknadu.

4. Devica

Univerzum vas i dalje podstiče da se transformišete kako biste naučili da birate sebe i svoje prioritete. Zato će vas od 25. marta do 8. aprila pomračenja u sektoru krize i samopoštovanja naterati da preispitate svoj odnos prema sebi, kao i da promenite stavove o ljudima koje izaberete.

Očigledno ćete uspeti u svom unutrašnjem radu, jer će planeta ljubavi, Venera, stajati na čvoru budućnosti od 17. do 20. aprila i doneće vam svetlu romansu!

Inače, odnosi sa ovom osobom mogu se razvijati fantastično brzo, što će vam dati želju da to čak i objavite do juna 2024.

Sve je u vezi sa Jupiterom, koji vlada vašom porodicom i bračnim sektorom – on postaje najviša tačka u vašoj natalnoj karti 26. maja i spaja se sa Marsom 14. i 15. avgusta – vaš partner će preduzeti važan korak u razvoju vašeg saveza.

Pun Mesec u Ribama, koji je odgovoran za vaše partnerstvo, održaće se 18. septembra – na današnji dan će biti doneta važna odluka (možda će vam biti ponuđen brak). Trudnoća je takođe moguća tokom cele godine.

5. Riba

Godine 2024. Univerzum počinje da menja vaš odnos sa partnerom, jer od 18. septembra pomračenja prelaze u vaš znak – menjate mnogo, a samim tim i pogled na partnerstvo. Budite sigurni, osetićete promenu iznutra, kao da će vam svanuti ona vrsta veze koja vam je potrebna!

Ključni događaj će se desiti u trenutku konjunkcije Merkura (planeta vašeg partnera) sa čvorom budućnosti u Ovnu – 19. i 20. marta, zatim od 21. aprila do 1. maja. Možda ćete upoznati osobu svojih snova, mada ćete najverovatnije svoju romansu u početku skrivati ili će ona početi prepiskom.

Ali do mladog Meseca u Devici 3. septembra poželećete da uđete u novi ciklus ljubavi. Za bračne Ribe, u jesen 2024. počinje period bračnih testova – Saturn prolazi kroz vaš znak, primoravajući vas da trezvenije i smirenije gledate na partnera.

Dakle, na pun mesec 18. septembra možete odlučiti da prekinete vezu, a 30. septembra možete potpisati dokumente u vezi sa tim.

6. Strelac

Jupiter, planeta vaših veza, ulazi u vaš bračni sektor, što automatski može napraviti veliki pomak u vašoj zajednici. Ako ste u braku, onda možete upoznati osobu za koju se čini da ispunjava sve vaše snove o idealnom partneru i možda ćete odlučiti da prekinete postojeću vezu.

A ako ste slobodni, onda ćete u roku od 1,5 godine, počevši od 26. maja 2024. godine, upoznati osobu koja vam je suđena.

Budite pažljivi na izlive strasti 19. i 20. marta, zatim od 21. aprila do 1. maja – to bi mogao biti isti partner.

Stvar je u tome što od septembra 2024. počinju pomračenja u sektoru vaše karijere i porodice, koja vam mogu radikalno promeniti život. Čvor prošlosti će se preseliti u statusni sektor, što će rezultirati ili promenom karijere ili razvodom već u septembru 2024.

Ali možete doneti odluku da živite zajedno sa novim partnerom na punom Mesecu u Ribama 18. septembra.

