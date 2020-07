Proverite s kojim vas horoskopskim znakom čeka fantastičan seks

Ako verujete u horoskope, verovatno ste već proučili s kojim vas znakom čeka ljubav i romansa, no jeste li se ikad zapitali koji bi vas znak oduševio u krevetu?

Svaki znak ima svoje osobine koje će ga odrediti i u seksualnom smislu. Neki vole perverzne igrice, dok je drugima draži romantični seks. Neki uživaju u dugoj predigri, dok se drugi odmah bacaju na stvar. Neki su sramežljivi oko izražavanja svojih seksualnih fantazija, dok drugi jednostavno ne mogu da prestanu s pričom. Kako ćete se složiti u krevetu, zavisi od toga kako se poklapate u takvim situacijama.

Proverite s kojim znakovima ste najkompatibilniji kad je reč o seksu.

1. Ovan

Ovnovi su strastveni i nestrpljivi. Neće vas dugo i romantično zavoditi. Nisu sanjari i preferiraju divlji seks, a ne nežno vođenje ljubavi. Znaju što žele i žele to odmah, tako da nisu skloni predugim predigrama. Vole nove stvari i agresivnijeg partnera, a odbiće ih dosadan i predvidljiv ljubavnik.

Kompatibilni su s: Lavom, Strelcem, Blizancima i Rakom.

2. Bik

Bikovi vole polagano zavođenje u kojem će uživati. Oni su senzualni ljubavnici i jako su izbirljivi, ali kad vas jednom izaberu, za njih ne postoji niko drugi. Na njih ćete se uvek moći osloniti, a vole slobodan i neopterećen seks. Budući da imaju snažan libido, seks s njima može potrajati i celu noć, navodi Phillys Vega, autor knjige Erotic Astrology: The Sex Secrets Of Your Horoscope Revealed.

Kompatibilni su s: Devicom, Jarcem, Rakom, Škorpionom i Ribom.

3. Blizanci

Njih ćete morati prvo zavesti mentalno, vole prvo priču o seksu i fantazije, a tek su onda spremni za spavaću sobu. S njima vas očekuje vatreni seks s puno prljavih razgovora.

Kompatibilni su s: Vagom, Vodolijom, Ovnom, Lavom i Strelcem.

4. Rak

Emotivni Rakovi ne vole usputni seks, već teže pravoj vezi. Intenzivni su, ozbiljni i posesivni ljubavnici. Žele partnera s kojim mogu duboko da se povežu. U početku mogu biti sramežljivi, ali će biti predani partneri kad se malo opuste.

Kompatibilni su s: Bikom, Devicom, Jarcem, Škorpionom i Ribom.

5. Lav

Lavovi obožavaju pohvale pa će sve učiniti da vas oduševe u krevetu. Inventivni su i predani, a očekuju da im se u potpunosti prepustite. Šarmantni su i puni seksualne energije, a ne vole partnere koji stalno žele da budu glavni.

Kompatibilni su s: Ovnom, Strelcem, Blizancima, Vagom i Vodolijom.

6. Devica

Iako se možda ne čine takvima, Device su jako romantične. Najviše će ih zavesti senzualni partner koji im posvećuje puno pažnje i trudi se oko njih. Ne odgovaraju im agresivni partneri, ali vole razne seksi igrice.

Kompatibilni su s: Bikom, Jarcem, Rakom, Škorpionom i Ribom.

7. Vaga

Vage su intelektualci i skloni su perfekcionizmu. Otvorenog su uma i vole iznenađenja. Jako im je bitna prava atmosfera, stoga će ih oduševiti liepo uređena spavaća soba, seksi donje rublje ili fini parfem na partneru.

Kompatibilni su s: Blizancima, Vodolijama, Ovnom, Lavom i Strelcem.

8. Škorpion

Poznati kao najveći zavodnici zodijaka, Škorpioni imaju ogroman libido i neće ih zadovoljiti samo 20 minuta u misionarskom položaju. Kod njih ništa nema napola, pa će ili pokazivati veliko interesovanje, ili ga neće pokazivati uopće. Traže partnere s kojima će moći da isprobavaju nove stvari poput vezivanja ili seksa na neobičnim mestima. Ne vole nametljive ljude.

Kompatibilni su s: Rakom, Ribom, Blizancima, Vagom i Vodolijom.

9. Strelac

Strelci su entuzijastični i vole avanture, a takvi su i u krevetu. Daće sve od sebe da vas zadovolje, ali od vas neće očekivati ništa manje. Vole da isprobavaju nove stvari. Ne vole predvidljivost i mirne večeri pred televizorom.

Kompatibilni su s: Ovnom, Lavom, Blizancima, Vagom i Rakom.

10. Jarac

Poznati su kao radoholičari, ali ako ih uspiete odvući u spavaću sobu, pokazaće vam da su jednako predani i zabavi. Oni su jedni od najstrastvenijih horoskopskih znakova, posvetiće se partnerovom zadovoljstvu, a mogu se podičiti i velikom izdržljivošću. Privlače ih pametni ljudi koji će ih zavoditi rečima i seksi odećom ili romantičnom večerom, ali ne vole baš spontanost.

Kompatibilni su s: Bikom, Devicom, Rakom, Škorpionom i Ribom.

11. Vodolija

Ponašanje ekscentričnih Vodolija teško je predvideti jer se i međusobno jako razlikuju. Imaju snažan libido, a spremni su na sve što im zvuči zanimljivo. Iako deluju hladno i rezervisano, s pravim će partnerom biti strastveni.

Kompatibilni su s: Blizancima, Ovnom, Lavom i Strijelcem.

12. Ribe

Ribe su u krevetu pravi kameleoni i rado će se prilagoditi partneru. Vode se emocijama, a ne razumom i brinu o zadovoljstvu partnera. Otvorene su za isprobavanje.

Kompatibilne su sa: Škorpionom, Rakom, Bikom, Vagom i Jarcem.

(J.Mi)

