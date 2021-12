Veliki oprez: Ovi znaci slomiće vam srce, a ni trepnuti neće

Nije na odmet znati…

Prema tumačenju astrologa, postoje određeni horoskopski znaci koji se neće libiti da vam slome srce, to leži u njihovoj prirodi. To ne znači da morate da ih se klonite, već da treba da pratite njihovo ponašanje kako biste imali vremena da reagujete na vreme.

1. Strelac

Strelac će uvek svoje potrebe stavljati ispred potreba drugih. Ako ga želite za sebe ne nadajte se previše. On planira dosta unapred, a kad zacrta cilj teško da ćete moći da ga odvučete od tih planova. Vrlo su egocentrični i uvek su sebi na prvom mestu. Što je još gore, nakon što nekome slome srce, neće razumeti zašto taj neko oseća toliku bol. Empatija im nije jača strana, ne mogu da sagledaju stvari iz drugog ugla.

2. Vodolija

Vodolije ne moraju da raskinu sa vama da bi vam slomile srce. One će da flertuju sa drugim ljudima bez obzira što im je partner tu, a onda će u sledećem trenutku da dođu i kažu vam da vas vole. Kada raskinu s vama učiniće to sa osećanjem superiornosti i dominacije. Ako želite da im se osvetite, pokušajte da ih naterate da sa vama raskinu na javnom mestu – a onda počnite da vičete na njih. Možda neće shvatiti zašto ste tako ljuti, ali će sigurno zažaliti zbog toga što su vam uradili.

3. Blizanci

S Blizancima nikad ne znate na čemu ste. u jednom trenutku oni vas obasipaju ljubavlju i cvećem, a u sledećem već gledaju drugog ili drugu. S Blizancima je teško biti u skladnoj vezi. Iako ste mogli da naslutite da će raskinuti sa vama ipak će vam biti veoma teško. Mislili ste da vas razumeju, jer ste vodili duge i iskrene razgovore. Oni su pametni i šarmantni, ali su i pogubni kada je partnerovo srce u pitanju.

4. Ribe

Ribe su super slatke kada su zaljubljene u vas, ali kada se ohlade tada ćete videti njihovu pravu stranu. Povrediće vas na više načina, a zatim će se okrenuti i onda će početi da glume žrtvu, zbog čega ćete se vi osećati još gore. Neće priznati da su vam učinili nepravdu, već će sve poricati. Vi ćete biti tužni i osećaćete još veću krivicu. Nećete moći da verujete koliko Ribe mogu da budu hladne i bezosećajne.

5. Lav

Lav će vam slomiti srce tako što ćete vam dati do znanja da ste mali i beznačajni. Oni moraju da budu u centru pažnje. Ukoliko se Lav ohladi od vas jednostavno će vas gurnuti od sebe, tako da ćete shvatiti da su vaš i njegov svet dva potpuno različita entiteta. Kada on odluči da raskine s vama to može biti težak udarac na vaše samopouzdanje. Ne dozvolite mu da vas slomi, budite iznad toga.

6. Bik

Ovaj znak može da bude lep i divan, ali i hladan i okrutan. Mislite da sve ide super, a onda se on odjednom okrene protiv vas. Bikovi mogu da budu surovi, mogu vas neočekivano povrediti, kada se najmanje nadate. Ako odluče da je priča gotova, ili ako ga izdate vaša veza više nikada neće biti ista. Tu je definitivno kraj.

7. Ovan

Ovnovi se brzo zaljube i još brže odljube. Kada završe sa vama pitaće se šta je to što je uopšte dovelo do raskida. On će vas ostaviti i krenuti dalje kao da se nikada među vama ništa nije ni desilo. To je ono što će vas najviše zaboleti.

8. Jarac

Ako se vaše ideje ne poklapaju odbaciće vas i više se neće ni okrenuti. Nisu uvek tvrda srca, nekada se jednostavno boje da ne budu povređeni. Radije će oni vas da ostave, nego da oni budu ti koji su ostavljeni.

9. Škorpija

Škorpija ima jako duboke emocije, a kada se nekom prepusti očekuje da će ta veza dugo trajati. Međutim, ako je povredite, vratiće vam duplo. One znaju šta je to što će da vas zaboli, poznaju vaše slabosti i tajne strahove i to je ono na šta će usmeriti svu vašu pažnju. Ako ih povredite ili izdate oni će vas naterati da patite.

10. Devica

Device mogu da budu izuzetno kritične, a kada svoju ljutnju usmere na vas potrudiće se da vam unište samopouzdanje, samopoštovanje i osećaj sopstvene vrednosti. Oni misle da vas to ne boli, već da vam govore stvari koje biste trebali da znate u budućnosti, kako biste bili bolja osoba nego što ste sada. Ako budete preživeli raskid sa Devicom preživećete sve.

11. Vaga

Vage ne žele da povrede druge ljude. Oni prebrzo ulažu sve u vezu, a kada stvari počnu da se komplikuju, odluče da ne mogu da idu dalje. Oni su znak koji će radije da izabere da raskine tako što će da vas ignoriše, nego da vam u lice kaže ono što misli. Mrze sukobe, zbog rasida veze s nekim Vaga može osećati krivicu danima i mesecima.

12. Rak

Rakovi će učiniti sve samo da ne slome nečije srce. Ako nekoga povrede, osećaju se užasno zbog toga i dugo će razmišljati o tome – što ih može sprečiti da uđu u drugu vezu. Ako raskinu s vama, pokušaće da izglade stvari tako da ostanete u prijateljskim odnosima.

Najčešći razlog zbog kojeg Rak raskida je taj što se njegov partner ne slaže sa njegovom porodicom. Ona je njemu uvek na prvom mestu. Uvek mogu da pronađu novog partnera, ali ne i novu porodicu.

