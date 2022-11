Aleksandar Sokurov dobitnik nagrade za životno delo FAF

BEOGRAD – Aleksandar Sokurov jedan od najznačnijih reditelja svetskog filma dobitnik je nagrade „Pogled u svet: Vojislav Vučinić“ Festivala autorskog filma koja se dodeljuje za celokupan doprinos filmskoj umetnosti i unapređenje shvatanja filma kao ličnog stvaralačkog čina autora, saopštili su organiyatori festivala.

Ovo priznanje prvi put na festivalu dobija strani laureat.

Nagrada za životno delo koja je do sad dodeljivana najvažnijim filmskim stvaraocima kao što su Bora Drašković, Dušan Makavejev, Puriša Đorđević, Želimir Žilnik, Goran Marković ove godine dobija ime po Vojislavu Vučiniću, osnivaču i prvom direktoru festivala.

Značajno priznanje Aleksandru Sokurovu biće uručeno pred projekciju njegovog filma Bajka u ponedeljak, 28. novembra u 19 časova u mts Dvorani.

Srđan Vučinić, umetnički direktor Festivala autorskog filma osvrnuo se na rad velikog ruskog reditelja.

„Bez kolebanja i bez proračuna, filmovi Aleksandra Sokurova teže da zarone u predeo s one strane jave. Dela Sokurova, od kamernih drama kakve su Drugi krug (1990) i Kamen (1992), pa sve do spektakla kakvi su Ruska barka (2002) i Faust (2011) ili do kompleksnih multimedijalnih eksperimenata kakvi su Frankofonija (2015) i Bajka (2022) – neprekidno streme da prošire i prodube, konačno, i da izađu iz onog suženog polja realnosti kojeg su modernom čoveku pre dva i po veka propisali racionalizam i prosvetiteljstvo. Filmovi ovog reditelja jedva da se mogu prepričati u par šturih rečenica, ili čak ostaju nedostupni za svako prepričavanje“, kazao je Vučinić i dodao da Aleksandar Sokurov spada među veoma retke umetnike koji ne slede nikakve mode, koji odbijaju uticaje bilo koje nove struje ili „trenda“.

Ove godine na FAF-u će biti prikazan njegov film Bajka koji prati razgovore Adolfa Hitlera, Benita Musolinija, Josifa Staljina i Vinstona Čerčila u čistilištu, koristeći arhivske snimke i deepfake tehnologiju, a prikazuje i Isusa i Napoleona.

Festival autorskog filma (FAF) biće održan od 25. novembra do 2. decembra u nekoliko bioskopskih dvorana u Beogradu: mts Dvorana, Dvorana Kulturnog centra Beograda, Dom omladine Beograda, Jugoslovenska kinoteka, Dom kulture „Studentski grad“ i bioskop Cine Grand Rakovica.

(Tanjug)

