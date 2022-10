Arhipelag: Festival pisaca na Sajmu knjiga

BEOGRAD – Arhipelag na 65. Beogradskom sajmu knjiga, u sezoni u kojoj obeležava 15 godina rada, predstavlja knjige objavljene u proteklih deset meseci, kao i čitav jedan festival pisaca iz različitih žanrova savremene književnosti i humanistike.

Među knjigama koje će biti sajamske premijere Arhipelaga nalazi se i Antologija savremene rumunske priče, koju je priredila i s rumunskog prevela Oana Hergenreter. Predstavljajući priče vodećih rumunskih pripovedača, dobitnika najznačajnijih rumunskih književnih nagrada, od kojih su neki prevedeni na većinu evropskih jezika, Antologija savremene rumunske priče je reprezentativan presek najvažnijih tema, postupaka i autorskih ostvarenja u savremenoj rumunskoj pripoveci. Ova knjiga je najambicioznije predstavljanje savremene rumunske pripovetke u savremenoj srpskoj kulturi.

Sajamska premijera je i nova prozna knjiga Ljudmile Ulicke „Zaista kuga2.

U ovoj noveli velika ruska književnica pripoveda o pojavi kuge u jednom mestu u Sovjetskom Savezu početkom 1940. godine.

Uzbudljiva slika tog događaja nije samo slika jedne epohe, već u mnogo čemu podseća i na ođeke i događaje, ponašanje država i vlada u vezi sa aktuelnom pandemijom koronavirusa.

Dok kuga besni, preteći da se proširi, vlasti pokušavaju da zataškaju stvari, suzbiju informacije, a da ljude iz te oblasti zatvore u karantine.

Od domaćih romana sajamske premijere su istorijski roman Nikole Moravčevića o životu, politici i državničkom delovanju Nikole Pašića „Roman o Pašiću“, novi roman jednog od naših najcenjenijih pisaca Uglješe Šajtinca „Koljka i Sašenjka“ i novi roman Ratka Dangubića „Dobošarski dnevnik“.

Povodom 100 godina od rođenja Vaska Pope Arhipelag objavljuje prvo samostalno izdanje knjige autopoetičkih tekstova Vaska Pope „Kalem“.

Popa je ovu knjigu pisao tridesetak godina, ali je nije objavio za života.

Arhipelagovo izdanje „Kalema“ sadrži i još jedan rani Popin autopoetički tekst, kao i četiri njegove pesme nastale sedamdesetih i osamdesetih godina.

Popina knjiga „Kalem“, koju je priredio Gojko Božović, prvo je izdanje u novoj Arhipelagovoj ediciji Autopoetike u kojoj će biti objavljivani autopoetički tekstovi velikih modernih pisaca različitih žanrova, od poezije do proze, od književnosti do istoriografije, od filozofije do sociologije.

U ediciji istoriografije objavljena je knjiga Čedomira Antića Republikanizam u Srbiji od 1804. do 1917. godine, velika istoriografska studija o istoriji republikanskih ideja u Srbiji od Prvog srpskog ustanka do Prvog svetskog rata.

Provokativna knjiga slovenačke teoretičarke Renate Salecl „Čovek je čoveku virus“ nesvakidašnje je svedočanstvo o političkim, društvenim i psihološkim posledicama pandemije koronavirusa.

Knjiga istražuje pitanje koliko je pandemija promenila društvo, a koliko su se promenili sami ljudi.

Arhipelag objavljuje i dvojezično, srpsko-nemačko izdanje knjige drama Katarine Vešović „Gladijatorske igre“.

Tri drame ove autorke („Preventivni udar“, „Gladijatorske igre“ i „Pretpostavka o krivici“) uzbudljiva su slika savremenog doba razapetog između političke korektnosti i rastuće nejednakosti, između dubokih društvenih protivrečnosti i medijskih i političkih manipulacija.

Autorka o svemu tome piše i u izvrsnom autopoetičkom pogovoru „Kakav je duh doba i kako o njemu pisati“.

U ovoj godini Arhipelag je objavio čitavu jednu veliku ediciju savremene srpske poezije.

Na Sajmu knjiga premijere će imati nove pesničke knjige Nikole Vujčića (U jednom danu), Radomira Uljarevića (Do isteka peska), Nenada Jovanovića (Kain i Abot, Avelj i Kostelo), Bojana Vasića (Udaljavanje) i Marije Radić (Nepristajanje), kao i knjiga izabranih i novih pesama Snežane Minić (Mrtva priroda sa cvećem).

Pored sajamskih premijera, Arhipelag će na Sajmu knjiga predstaviti i knjige objavljene u prethodnih nekoliko meseci, među kojima su i novi roman Jelene Lengold „Lakonogi dan“, roman makedonskog i srpskog akademika Vlada Uroševića „Madžun“, nova knjiga priča Mihajla Pantića „Nijedna od sedam“, nova knjiga eseja Veselina Markovića Šarlotino dvorište, novi romani Milana Todorova „Kukavičke junačke pesme“, Nemanje Rotara „Minotaur“, Vladimira Jaćimovića „Povratak na Zejrek“ Boška Krstića „Kaštel Beringer“, kao i nove pesničke knjige Tanje Stupar Trifunović Zmijžtak, Radoslava Milenkovića „Povratak u katakombe“, Tihomira Brajovića „Nezbiljnost“, Slavomira Gvozdenovića „Disanje na pseće škrge“ Žarka Milenkovića „Svakodnevno ubijanje života“.

Pored velikog broja domaćih pisaca koji će se svakoga dana družiti sa čitaocima na štandu Arhipelaga, gosti Arhipelaga na Sajmu knjiga biće i Slavomir Gvozdenović, srpski pisac iz Rumunije, i Renata Salecl, autorka knjige „Čovek je čoveku virus“, koja će gostovati na štandu Arhipelaga u subotu 29. oktobra.

Razgovor o Antologiji savremene rumunske priče održaće se na nacionalnom štandu Rumunije u petak 28. oktobra s početkom u 16 časova.

(Tanjug)

