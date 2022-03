„Beldocs“ festival počinje 11.maja, ističe se dokumentarac Olivera Stouna

„Ove godine, želimo posebno da privučemo novu publiku, jer znamo da uzbuđenje i strast ka smelim, autentičnim i kreativnim filmovima koje delimo, može da bude inspirativno za mnoge ljude. Imajući u vidu da je, žanrovski gledano, dokumentarni film jedan od najbrže rastućih u produkcionom smislu, sigurni smo da ćemo ponuditi jedinstveno festivalsko iskustvo“, izjavila je Prohaska Marković, direktorka jednog od vodećih festivala dokumentarnog filma u ovom delu Evrope.

Od filmova na festivalu, direkcija izdvaja dokumentarac „JFK Revisited: Through The Looking Glaš“ u režiji čuvenog Olivera Stouna.

(Tanjug)

