Berenbaum o višestrkom značaju filma Dara iz Jasenovca

BANJALUKA 5. februara (Tanjug) – Majkl Berenbaum, stručnjak za holokaust, izvršni producent i stručni konsultant filma „Dara iz Jasenovca“, ukazao je danas na višestruki značaj ovog filma, a posebno na činjenicu da je taj zloglasni ustaški logor imao odeljenje za decu.

To su, istakao je u intervjuu za Radio Republike Srpske, bila srpska deca koja su dodeljivana katoličkim porodicama u Hrvatskoj, čime je njihova istorija bila potpuno promenjena.

„Film pokazuje tenziju i isrpljujuću borbu između dve strane hrišćanstva, katolika i pravoslavaca. Činjenica je da je holokaust bio namenjen istrebljenju Jevreja, dok je namena Jasenovca bila sistemsko istrebljenje Srba i Roma, ali takođe i Jevreja od ustaškog režima i nacista“, kazao je Berenbaum.

Govoreci o stradanju u Jasenovcu, on kaže da je njegova reakcija na sve to tužna i da je tragično to što se dešavalo u tom logoru.

„Duboko se identifikujem sa žrtvama zbog patnje koju su pretrpeli u uslovima u kojima su bili. Ta patnja je nemerljiva. Upravo ono što je dalo snagu ovom filmu jeste desetogodišnja devojčica koja je kroz silna dešavanja morala zaštititi svog brata, a pri tome da svedoči o onome što nikada nijedno dete ne bi trebalo da vidi, koja je, prolazeći kroz sve situacije, izgubila svoje detinjstvo“, rekao je Berenbaum.

Kada to vidite, ističe, ne možete učiniti ništa osim poistovetiti se s patnjom ovog deteta sa željom da ste mogli nešto učiniti da bi pokušali da promenite okolnosti.

Upitan kakva su njegova očekivanja od filma koji je kandidat za prestižnu filmsku nagradu Oskar, Berenbaum kaže da je želja ekipe prvenstveno da film bude izabran u prvih 15 filmova, a onda bi im bilo izuzetno drago da bude izabran i u prvih pet.

„A neopisiva sreća bi nas snašla kada bi ovaj film bio izabran na mestu broj jedan. Ako film osvoji Oskara, obećavam da ću vam se javiti i da ćemo u to ime popiti šampanjac“, rekao je Berenbaum.

