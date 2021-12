Cave i Ellis objavljuju album za dokumentarac o prirodi

NOVI SAD – Nick Cave i njegov dugogodišnji saradnik, član benda The Bad Seeds Warren Ellis objavili su pesmu „We Are Not Alone, kao najavu albuma koji spremaju za francuski dokumentarni film o prirodi La Panthere des Neiges (Snežni leopard), najavili su iz Exita.

Cave i Ellis zajedno stvaraju muziku za filmove još od 2005. godine, a Ellis kaže da mu je rad na ovom projektu jedno od omiljenih iskustava ikada.

Nick Cave i njegovi The Bad Seeds prvi su hedlajneri EXIT festivala 2022 i na Petrovaradinsku tvrđavu stižu 8. jula.

Warren Ellis je izjavio da u ovom dokumentarnom filmu „postoji nešto što vas privlači“ i da misli da su napravili „jedan od najlepših filmova na kojima su do sada radili“.

Album za dokumentarac La Panthere des Neiges biće objavljen 17. decembra za izdavačku kuću Invada.

„Pitao sam Nika da li može da dođe na jedan dan, napiše pesmu i odsvira nešto na klaviru. Video je film i ostao četiri dana. Ovo je jedno od mojih omiljenih iskustava na projektu. Zvezde filma su životinje u svojoj divljoj slavi, onakve kakve ih nikada ranije nismo videli. A čovek oseća poštovanje i divljenje“, kaže Ellis.

Premijera dokumentarnog filma je 22. decembra u Sjedinjenim Američkim Državama, a radnja prati fotografa Vincenta Muniera i romanopisca Sylvaina Tešona na Tibetanskoj visoravni, u potrazi za neuhvatljivim snežnim leopardom, ugroženom vrstom.

(Tanjug)

