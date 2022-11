Cvetković: Kondenz je otvoren prema domaćim autorima

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je menadžerka Stanice servis za savremeni ples Marijana Cvetković koja je govorila o njihovom Festivalu savremenog plesa i performansa Kondenz, koji je održan od 23. do 30. oktobra u Beogradu.

Cvetković je rekla da je Kondenz obeležio moto „Radikalna ranjivost“ koji je pokazao „koliko smo kao pojedinci i društvo ranjivi u izuzetno teškom trenutku za sve nas i koliko je umentička produkcija u polju savremenog plesa osetljiva na te uslove“.

„Kroz različite radove se može videti šta su oblici te ranjivosti i koje su mogućnosti nalaženje snage u zajedništvu da bi se protiv te situacije nekako izborili“, navela je Cvetković.

Prema njenim rečima, Kondenz je i platforma za predstavljane domaće plesne scene „koja u još uvek nema svoj prostor i scenu i zbog toga umetnici rade izuzetno teško da na sistematičan način predstave ono što proizvode“.

„Nama kao organizaciji ie teško da otvorimo prostore za prezentaciju tog rada. Festival tome i služi“, rekla je Cvetković.

Podsetivši da domaća produkcija uvek ima neku vrstu otvoren karte na Kondenzu, Cvetković je istakla da su posetioci festivala imali priliku da vide novi rad Igora Koruge, u saradnji sa riječkom umetnicom Ivanom Kalc, „Zašto ne?“, koji govori o bivanju usamljenim u društvu koje je u krizi i raspada se.

Kondenz je prikazao i rad Marka Pejovića „O iscrpljivanju ili plutanje van sopstvenih granica“ koji govori o uslovima života u koje se sami teramo i postavlja se pitanja šta je cilj i rezultat takvog života.

Mladi Stefan Veselinović je pokazao svoj prvi rad na Kondenzu „for I Am An Animal“ kao duet u saradnji sa francuskim umetnikom Romen Lafon-Pašona.

Cvetković je napomenula da je Kondenz od gostujućih predstava uspeo dovesti umentike koje dugo želi i sa kojima je imao prethodnu saradnju.

„Festival ne bira nekakve zvezde, već umetnike i kolektive sa kojima možemo da ostvarimo dijalog koji traje“, naglasial je Cvetković.

Prema njenim rečima, brazilski umetnik Tijago Granato je prikazao radove „The Sound They Make When No One Listens“ u Bitef teatru i „Transa“ u dvorištu galerije Legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića.

„Praktikujemo da na festivalu posle svake predstavae imamo razgovor umetnika i publike. Ti razgovori su jedna vrsta nastavka performansa u kome publika dobija svoje mesto i priliku da govori kako je to doživela i postavi pitanja“, rekla je Cvetković.

Na Kondenzu je između ostalih i Kejt Mekintoš iz Novog Zelanda prikazala rad „to Speak Light Pours Out“ sa grupom saradnica koji je između performansa i koncerta koristio puno tekstova raznih autora, koje je umetnica „prekrojila u poetični tekst koji na suptilan način govori da ima nade“, navela je Cvetković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.