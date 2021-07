Dejan Stojiljković: Elektronske knjige neće ugroziti štam

BEOGRAD – Elektronska knjiga će u budućnosti svakako naći svoje mesto među čitaocima, ali neće u nekoj velikoj meri ugroziti knjigu u tradicionalnom, štampanom vidu, smatra pisac Dejan Stojiljković.

„Svojevremeno je, na prelazu u 21. vek bilo predviđanja da će najkasnije do 2012, ili tako nešto, prestati da izlaze štampane novine i magazini. To se, naravno, nije desilo. Naročito mislim da se to neće desiti sa štampanom knjigom“, rekao je Stojiljković agenciji Tanjug.

U prvom u seriji Tanjugovih razgovora sa piscima, izdavačima i književnim stručnjacima o sadašnjosti i budućnosti upotrebe i međuodnosu elektronskih i štampanih knjiga, Stojiljković je naglasio da je „knjiga na papiru drevna tehnologija, izuzetno praktična, jednostavna i samim tim – savršena“, i da ne vidi „zaista bilo šta što može da je zameni“.

„Podsetiću vas da se poslednjih godina dešava ‘rivajvl’ gramofonskih ploča pa čak i audio-kaseta. Nema nijednog većeg svetskog izvođača ili benda koji svoj novi album ne izbaci istovremeno i na vinilu. Ako je neki format prezentovanja umetnosti dobar, a ploča i štampana knjiga to svakako jesu, on će trajati večno“, ocenio je Stojiljković.

Pisac romana „Konstantinovo raskršće“ (2009), „Duge noći i crne zastave“ (2012), „Olujni bedem“ (2017), „Dukat za lađara“ (2020) i drugih, lično koristi i elektronske knjige, naročito za literaturu na engleskom ili rukopise koje uređuje, ali naglašava da mu je kao detetu 20. veka štampana knjiga nezamenljiva.

„Miris papira, dodir, uvez… To su nezamenljive stvari. Imam veliku biblioteku i volim ona luksuzna, lepo koncipirana izdanja, ilustrovana, tvrdokoričena… Takođe, veliki sam kolekcionar stripova i, eto, ne mogu da čitam stripove u e-izdanju. To mi je potpuno bezveze“, istakao je Stojiljković.

Njegov roman „Konstantinovo raskršće“ nedavno je njujorški izdavač „Bluming tvig buks“ objavio na engleskom i kao e-knjigu, dostupnu preko Amazonovog Kindl servisa, a Stojiljković kaže da je u pregovorima sa platformom „Bukmejt“ da njegova proza, objavljena kod njih, bude prevede na više jezika i pojavi se u elektronskoj formi.

Strani izdavači nisu objavili više Stojiljkovićevih romana u prevodu na engleski, jer pisac pretpostavlja da za sad „nisu u tome videli komercijalno opravdanje“, ali veruje da će „dosta toga po tom pitanu da se promeni kada izađe televizijska serija“, koja bi trebalo da bude snimana po „Konstantinovom raskršću“.

Kada je reč o domaćim izdavačima, Stojiljković kaže da su savršeno svesni značaja elektronske knjige, jer danas kada neki pisac potpisuje ugovor za novu knjigu „tu je i obavezna klazula o e-izdanju, čega ranije nije bilo“.

„Mislim da dobro držimo korak, ako se ima u vidu da, kada su tehnološke inovacije u pitanju, znamo da kasnimo godinama. Koliko je samo trebalo da plaćanje kreditnim karticama postane uobičajena stvar… Danas skoro svako ima uređaj poput pametnog telefona ili tableta, koji može nositi sa sobom, u prevozu, na plažu, što elektronsku knjigu čini vrlo praktičnom“, ocenio je pisac.

Stojiljkovićevi romani pored stampanih izdanja, Laguna objavljuje i u elektronskom obliku na platformi „Eden Buks“, dok na servisu „Bukmejt“ izdaje kraću prozu, gde trenutno ide njegov kratki roman u nastavcima „Dorćolski rekvijem“.

„To je sjajan koncept: svakog ponedeljka – nova epizoda. Kao serije na Netfliksu. Kada prođe određeno vreme precizirano ugovorom, sve to što je na ‘Bukmejtu’ mogu da objavim i na papiru. Tako su neke ranije priče odatle završile u mojoj poslednjoj zbirci ‘Neonski bluz’ i javljali su mi čitaoci koji su ih prvobitno čitali u e-formi da su ih rado opet pročitali na papiru“, rekao je Stojiljković.

Kao čitalac koji ima mnogo knjiga u elektronskom i papirnom izdanju, Stojiljković ističe da je sjajno što pretplatnici servisa kao što su „Eden buks“ i „Bukmejt“ mogu na svom mobilnom imati pristup stotinama hiljada knjiga „svake sekunde, na bilo kom delu planete“.

Prema njegovim rečima, čitanje tradicionalne knjige ne treba da bude nikakva prepreka za čitanje e-knjiga, ili obrnuto, već ta dva koncepta treba da idu uporedo, da se dopunjavaju.

