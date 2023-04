Dodeljena nagrada „Momo Kapor“ za likovno stvaralaštvo

BEOGRAD – Svečana ceremonija dodele nagrade „Momo Kapor“ za likovnu umetnost održana je danas i prestižna nagrada uručena je slikarki

Snežani Petrović u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda.

Plaketu od srebra sa motivom školice uručio je pesnik Matija Bećković, predsednik Upravnog odbora Zadužbine „Momčilo Momo Kapor“, a novčanu nagradu Aleksandra Kosanović Strižak, direktorka marketinga i komunikacija Erste Banke, koji podržavaju ovo značajno umetničko priznanje.

Zadužbina „Momo Kapor“ 12. godinu zaredom dodeljuje nagrade za književnost i ostvarenja u likovnoj umetnosti, a Snežana Petrović iz Novog Sada je šesta dobitnica nagrade za likovnu umetnost.

„Za mene je danas zaista veoma srećan dan. Velika je čast primiti nagradu koja nosi ime Mome Kapora, našeg velikog umetnika koji je imao dara da pisanom rečju i likovnim izrazom fantastično prezentuje suštinu života. Bio je majstor da uhvati ono večno u svakidašnjem. Momo Kapor je bio izuzetni stvaralac i kako volim da kažem, multidiciplinarni genije“, istakla je laureatkinja Petrović, te navela da nažalost, nikada nije imala čast da ga lično upozna, ali je imala priliku da poseti dom u kome je živeo i radio.

„Likovna dela koja je stvarao sa lakoćom, bez obzira bile to slike ili crteži, odišu specifičnom energijom koja prosto zove posmatrača na ponovno viđanje. Nije li to ona suština našeg stvaranja? Utkati našu energiju koja će večno isijavati i korespondirati sa posmatračem. Čuvene Momine školice, simboli detinjstva, koje je mnogo puta slikao, nose univerzalnu simboliku suštine života – cilj je postati čovek, a sreća je ostati dete u duši”. Upravo je to i moto mog likovnog stvaralaštva“, izjavila je Snežana Petrović, povodom nagrade, i onda se srdačno zahvalila Zadužbini „Momčilo Momo Kapor“, celokupnom stručnom žiriju.

Snežana Petrović je takođe i pozvala sve prisutne na svoju samostalnu izložbu „Neistraženi svet: Retrospektiva“ u četvrtak, 13. aprila od 19.00h u beogradsku galeriju „Sanjaj“, čiji su osnivači Sanja Bjelanović Janković i njen suprug, muzičar, pisac i scenarista Dr Nele Karajlić, odnosno Nenad Janković.

Žiri u sastavu – Dejan Đorić, likovni kritičar (predsednik žirija), Dragan Jovanović Danilov, književnik i likovni kritičar i galeristkinja Sanja Bjelanović Janković jednoglasno je doneo odluku da je ovogodišnja dobitnica nagrade „slikarka čija dela pripadaju umetničkom žanru figurativnog nadrealizma i fantastičnog slikarstva“.

„Snežanu Petrović žiri smatra jednom od najboljih slikarki u Srbiji. Jedino je ona, kao profesorka, slikarka, crtačica i grafičarka, uspela da u bogatoj balkanskoj fantastičnoj figuraciji da nov i originalan doprinos“, ističe se u obrazloženju stručnog tročlanog žirija koje je pročitao Dragan Jovanović Danilov.

Kako kaže žiri, Nagrada je veoma ugledna, dodeljuje se samo najistaknutijim slikarima, i od prošlog laureata, isključivo mlađim dobitnicima.

„Kada su ugašene nagrade Niške Art fondacije i Vladimira Veličkovića za crtež, Zadužbina Momo Kapor jedina stimuliše plaketom, novčanim iznosom i velikom medijskom podrškom za mlade stvaraoce. Novija iracionalna umetnost svoje zlatno doba ili vrhunac ima između 1975. i 1979. godine. Tada su još aktivni poslednji nadrealisti i njihovi naslednici, kao Frensis Bejkon u najvećem stvaralačkom usponu, kao i članovi „Mediale“ i Bečke škole fantastičnog realizma“, istakao je Danilov kao predsednik žirija.

Nagrada se sastoji od plakete od srebra sa motivom školice i novčanog iznosa od 240 000 dinara, koji dodeljuje pokrovitelj ove nagrade Erste Banka, tradicionalni prijatelj kulture, umetnosti i savremenog kulturnog stvaralaštva na našim prostorima.

Žiri je zapisao i da se samo iz istorijske perspektive može razumeti delo Snežane Petrović, „njena pozicija u evropskoj i srpskoj umetnosti kao pozadina njenog uspeha“, i da je za laureatkinju „bilo tim teže da stvara u sredini koja ne zna za krajnje dosege fantastičnog“.

„U Novom Sadu osim Hodi Ferenca i Miće Uzelca, skoro da i nije bilo slikara čudesnih svetova, pa su Snežanu Petrović upravo nemogućnosti i ograničenja okalile i stvorile. Postepeno je prerasla u samosvojnu pojavu, tačnije u jedinu novu zvezdu na nebu pomalo zamorene srpske škole fantastičnog slikarstva, koja je, prema oceni stranih stručnjaka, jedna od najjačih u svetu. Za njeno delo se sve više interesuju kolekcionari i šira javnost, što je obeleženo i odličnom monografijom. Stoga žiri smatra Snežanu Petrović potpunom i celovitom umetničkom pojavom, dragocenom za nas“, zaključeno je u obrazloženju žirija.

Danilov se kratko osvrnuo i na lik i delo Mome Kapora, i naglasio da je on bio „kompleksna ličnost sa više umetničkih identiteta, pisac, slikar, feljtonista, antropolog, koji je znao šta je njegov vlastiti vrt, i ukazivao je na prave vrednosti Amerike, dok smo mi uzeli ono najgore od SAD, taj Holivud“.

„Bio je apsolutno izvanredan crtač, poznate su njegove „Beleške jednog crtača“, i imao je svoj unutrašnji svet, kako ga ima i Snežana Petrović u svom stvaralaštvu“, zaključio je Danilov.

Ljiljana Kapor, osnivač Zadužbine „Momo Kapor“ i supruga preminulog umetnika, istakla je ranije da je cilj ove ustanove da se posebno ističu mladi likovni stvaraoci, jer kod nas ne postoje nagrade koje podstiču njihov rad.

„Sigurna sam da je Momo uzor mnogim umetnicima i zato je važno da posebno cenimo njihov rad i podstičemo ih da se razvijaju i imaju mogućnost da nesputano stvaraju i pokažu svoj raskošni talenat. Snežana Petrović je sigurno najistaknutiji predstavnik svoje generacije i nadam se da će joj ova nagrada dati josd veći podstrek i pomoći u daljem radu“, rekla je nedavno Ljiljana Kapor, inače istoričarka umetnosti.

Doktor likovne umetnosti Snežana Petrović, rođena je 1977. godine u Novom Sadu, gde i danas živi i radi. Diplomirala je i magistrirala na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, a doktorske studije je završila 2015. godine na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu na studijskom programu grafika.

Od 2017. godine radi kao docent na Katedri za grafiku Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Do sada je učestvovala na oko 220 grupnih izložbi, a u Srbiji i inostranstvu je realizovala 21 samostalnu izložbu. Za svoj celokupni umetnički i pedagoški rad dobila je desetak domaćih i inostranih nagrada i priznanja.

Njeni radovi pripadaju savremenom imaginarnom realizmu, a izražava se kroz sliku, grafiku, crtež i instalacije.

Specijalnost Snežane Petrović kao vizuelnog umetnika su ulje na platnu i drvetu, a njeni radovi se nalaze u mnogim privatnim kolekcijama, nacionalnim galerijama i muzejima širom sveta.

Kako bi svi zainteresovani mogli da se upoznaju sa delima dobitnice, Zadužbina poziva na njenu samostalnu izložbu u beogradskoj galeriji „Sanjaj“, koja će biti otvorena 13. aprila i trajati tačno mesec dana, odnosno do 13. maja.

(Tanjug)

