Dodeljene nagrade Sterijinog pozorja

NOVI SAD – Sterijina nagrada za najbolju predstavu pripala je predstavi Poslednje devojčice Maje Pelević, u režiji Kokana Mladenovića i izvođenju Pozorišta „Deže Kostolanji“ iz Subotice.

Žiri u sastavu Slobodan Skerlić, reditelj (predsednik žirija), Milena Pavlović, glumica, Petar Mihajlović, dramski pisac, Slobodan Unkovski, reditelj i Zoran Maksimović, teatrolog, odluku je doneo jednoglasno.

Sterijina nagrada za tekst savremene drame pripala je Maji Pelević za predstavu Poslednje devojčice, a nagrada za režiju Kokanu Mladenoviću za istu predstavu.

Sterijina nagrada za glumačko ostvarenje pripala je Sanji Marković za ulogu Cmilje u predstavi Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića, u režiji Jagoša Markovića u izvođenju Jugoslovenskog dramskog pozorišta Beograd, Nenadu Jezdiću za ulogu Prosjaka u istoj predstavi, Sonji Isailović za ulogu u predstavi Kod večite salvine Momčila Nastasijevića, u režiji Sonje Petrović, u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad / Centar za razvoj vizuelne kulture Novi Sad, Aleksandru Srećoviću za ulogu Alojza Kavrana, Julijinog muža, pravnika u predstavi Godine vrana, tekst i režija Siniša Kovačević, Narodno pozorište Beograd.

Sterijina nagrada za scenografsko ostvarenje pripala je Mariji kalabić za predstavu Poslednje devojčice Maje Pelević, režija Kokan Mladenović, Pozorište „Deže Kostolanji“ Subotica.

Sterijina nagrada za kostimografsko ostvarenje pripala je Lani Cvijanović za predstavu Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića, režija Jagoš Marković, Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd.

Sterijinu nagrada za originalnu scensku muziku dobili su Stefan Seethaler, Danijel Seeathaler, Filip Grubač, Igor Sakač, Petar Banjac u predstavi Kod večite slavine Momčila Nastasijevića, režija Sonja Petrović, Srpsko narodno pozorište Novi Sad / Centar za razvoj vizuelne kulture Novi Sad.

Sterijina nagrada za koreografiju pripala je Ireni Šarović u predstavi Izbiračica Koste Trifkovića, režija Iva Milošević, Narodno pozorište Subotica.

Sterijinu nagrada za dramatizaciju dobila je Mina Petrić za predstavu Kod večite slavine Momčila Nastasijevića, režija Sonja Petrović, Srpsko narodno pozorište Novi Sad / Centar za razvoj vizuelne kulture Novi Sad.

Sterijina nagrada za scenski govor pripala je Dejanu Sredojeviću u predstavi Kod večite slavine Momčila Nastasijevića, režija Sonja Petrović, Srpsko narodno pozorište Novi Sad / Centar za razvoj vizuelne kulture Novi Sad.

Sterijinu nagrada iz Fonda „Dara Darinka Čalenić“ za najbolju mladu glumicu dobila je Aleksandra Arizanović za ulogu Ja u predstavi Fleke Tijane Grumić, režija Jug Đorđević, Kral?evačko pozorište.

Sterijina nagrada iz Fonda „Dara Darinka Čalenić za najboljeg mladog glumca pripala je Alekseju Bjelgrliću za ulogu Tanaska u predstavi Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića, režija Jagoš Marković, Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd.

Specijalnu Sterijinu nagradu dobio je glumački ansambl predstave Poslednje devojčice Maje Pelević, Pozorište „Deže Kostolanji“ Subotica.

Žiri Okruglog stola kritike Sterijinog pozorja: Vlatko Ilić (predsednik), Nataša Gvozdenović i Ivana Petrović doneo je jednoglasnu odluku da Sterijinu nagradu „Dejan Penčić Poljanski“ Okruglog stola kritike za najbolju predstavu dodeli ostvarenju Ja sam ona koja nisam Mate Matišića, režija Paolo Mađeli, Zagrebačko kazalište mladih.

Nagradu publike 67. Sterijinog pozorja za najbolju predstavu (prosečna ocena 4,72) dobilo je ostvarenje Ja sam ona koja nisam Mate Matišića, režija Paolo Mađeli, Zagrebačko kazalište mladih.

Prema glasovima publike za najbolju predstavu Ja sam ona koja nisam – 4,72; Izbiračica – 4,61; Fleke – 4,57; Rolerkoster – 4,53; Čudo u Šarganu – 4,47; Poslednje devojčice – 4,45; Godine vrana – 4,41; Kod večite slavine – 4,11; Protekcija – 4,04; Usidrene – 4,04; My Name Is Goran Stefanovski – 3,89; Mileva – 3,87; Bludni dani kuratog Džonija – 3,86.

Nagrada za glumačku bravuru „Zoran Radmilović“dodeljena je Sanji Marković za ulogu Cmilje u predstavi Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića, režija Jagoš Marković, Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd.

Nagrada producentske kuće „Scomediasco“ za epizodu dodeljena je teodoru Vinčiću za ulogu Šile u predstavi Rolekoster Jelene Kajgo, režija Milica Kral?, Pozorište Atelje 212 Beograd.

Na Sterijinom pozorju je od 26. maja do 2. juna prikazano devet predstava u takmičarskoj selekciji.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.