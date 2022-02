Dokumentarni film „Teslin narod“ na americkom javnom servisu

BEOGRAD – Dugometražni dokumentarni film “Teslin narod” reditelja Željka Mirkovića biće prikazan premijerno 16. februara od 19 sati na američkom javnom servisu PBS u čast Dana državnosti Srbije, na kanalu „WVIZ World“ iz Klivlenda, saopštili su producenti.

Narator ostvarenja i u ulozi Nikole Tesle u igranom segmentu je domaći glumac koji živi dve decenije u SAD – Željko Dimić ili Džek Dimić, a scenario potpisuju Miloš Rastović, Marko Lopušina, kao i režiser i producent – Željko Mirković.

Film će imati TV premijeru na WVIZ – virtuelnom kanalu 25 grupacije Public Broadcasting Service – PBS, član televizijske stanice iz Klivlenda, države Ohajo, što čini sestrinsku kompaniju članice NPR – radio stanice WCPN i radija klasične muzike WCLV.

Dokumentarni film „Teslin narod“ do sada je uvršten u prestižne arhive SAD i sveta kao što su:

Academy of Motion Picture Arts & Sciences, Library of Congreš Washington, D.C Harvard University Library, Boston Public Library, Columbia University Library, Yale University Library, New York Public Library, i mnoge druge.

Zapaženi filmski projekat je osvojio mnoge nagrade po svetu i imao kvalifikacije za Nominaciju nagrade Oskar.

Film predstavlja nesvakidašnje putovanje kroz prošlost i sadašnjost jednog naroda, od iskrcavanja prvog Srbina na američko tlo pre više od 200 godina do današnjih dana.

Kroz priče istaknutih Srba pored Nikole Tesle i Mihajla Pupina, publika u filmu upoznaje i trostrukog dobitnika Pulicerove nagrade VoltaBogdanića, Gordanu Vunjak Novaković, jedinu ženu člana Njujorške Akademije nauka, srpske inženjere – tvorce Apolo programa, Oskarovce sa naših prostora – Karla Maldena, Stiva Tešića, Pitera Bogdanovića i mnoge čije je ime upisano u istoriju.

U filmu se može čuti priča o prvom Srbinu u Americi Džordžu Fišeru (Đorđu Šagiću) koga su spasili ribari po kojima je nazvan, a čije ime se nalazi u Livingstonovoj knjizi „100 znamenitih Amerikanaca“ .

Takođe, scenario pripoveda i mnoge zanimljivosti kao što je da je čuvena Dži Aj Džo igračka napravljena po uzoru na jednog srpskog heroja Mihajla Pejića.

„Teslin narod“ je snimljen i kao dokumentarni serijal i celovečernji bioskopski film, rađen je u produkciji „Optimistic filma“ i RTS-a, na inicijativu Tesla Science Foundation iz Filadelfije.

Projekat su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Ambasada SAD u Beogradu i Savet za kreativne industrije predsednice Vlade Ane Brnabić, Srpski Narodni Savez (SNF) iz Pitsburga.

Izvršni producenti su Nikola Lončar, Đorđe Jovičić, Mikan Velinović, Borislav Jovičin.

(Tanjug)

