Dragićević: „Rati i mir“ će biti dugovečna predstava

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je glumica Teodora Dragićević koja je govorila o svojoj ulozi Nataše Rostove u predstavi „Rat i mir“ Narodnog pozorišta.

Dragićević je rekla da je glumcima reditelj Boris Liješević na prvoj probi rekao: „Rat je sukob čoveka sa samim sobom“.

„To je istina. Mislim da je to delo toliko veliko i lepo, prikazuje šta je mir. To je prava ljubav. To delo najlepše govori o ljubavi“, navela je glumica.

Dragićević je nateže bilo da se poistoveti sa količinom emocija i doživljaja kod njenog lika, koja u romanu „deluje kao da je stvanro malo luda, u toliko jakom doživljaju svega“.

„U stvari mi svi tako doživljavamo, ali retko ko priznaje da ga toliko stvari diraju. A to je istinito sve što ona oseća. Zato publika voli Rostovu kad čita roman, jer se svi poistovećujemo sa svim njenim problemima“, navela je Dragićević.

Ona je istakla da ima veliku sreću sa kolegama u Narodnom pozorištu zbog topline koju dobija od svih starijih i mladijih, kao i podrške i dobronamernih saveta.

„Lepota pozorišta je što svaki put može da bude drugačije. Predstava na premijeri je samo jednom takva. Sledeći put će možda biti bolja. Mislim da je ovo velika predstva. „Rat i mir“ će biti dugovečna predstava. Kako budem odrastala i sazrevala da ću više da razumem neke stvari i da će mu se iz igranja u igranje otvarati neke stvari“, rekla je glumica.

Primetivši da je do sad igrala dosta klasike, kao što su „Nečista krv“ i „Zli dusi“, Dragićević je navela da bi joj bilo drago da ubuduće igra i u nečemu savremenom, pogotovo u pozorištu sa nekom mladom ekipom.

(Tanjug)

