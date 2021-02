Eva Longorija i Kare Delevinj u „Ženskim pričama“

BEOGRAD: 8. februara (Tanjug) – Filmska i televizijska produkcijska kuća Iervolino Entertainment, a ujedno i matična kompanija domaćeg Iervolino Studios, najavila je novi projekat pod nazivom „Ženske priče“, u saradnji sa neprofitnom produkcijskom kućom We Do It Together, čiji je cilj osnaživanje, saopštili su iz su iz Iervolino Studios

Režiju ovog antologijskog filma, sastavljenog od šest međusobno povezanih priča, potpisuje šest različitih rediteljki iz celog sveta, dok je produkcija poverena Kjari Tilezi, Lukasu Akonsinu, Moniki Bakardi i Andrei Iervolinu.

Film se snima u Italiji, Indiji i Sjedinjenim Američkim Državama u žanru koji varira od drame, preko komedije, dokudrame, pa sve do animiranog formata.

Pored Eve Longorije i Kare Delevinj u „Ženskim pričama “ igraju Margerit Bej, Marša Gej Harden, Leonor Varela i Žaklin Fernandez.

Prva četiri segmenta filma već su snimljena, u režiji Marije Sole Tonjaci, Lusie Puenzo, Ketrin Hardvik i Lene Jadav.

„Ogromna mi je čast što imam priliku da sarađujem sa jednom ovako izvanrednom ekipom i doprinesem u prenošenju poruke koja je veća i važnija od samog filma – a to je rodna ravnopravnost. Takođe, bilo nam je veoma bitno da čitav projekat bude ostvaren na globalnom nivou, jer je pitanje jednakosti pitanje svih nas, zbog čega smo ga snimali na više različitih lokacija širom sveta“, rekao je Andrea Iervolino, direktor i osnivač kompanije Iervolino Entertainment.

Neprofitna producentska kuća We Do It Together osnovana je 2016. godine sa ciljem snimanja igranih i dokumentarnih filmova, televizijskih i drugih sadržaja, posvećenih isključivo osnaživanju žena i razbijanju stereotipa o njima u industriji zabave, kojom pretežno „vladaju“ muškarci.

„Naša misija je da poboljšamo i promenimo status žena na filmu i u medijima – od objekta ka subjektu. Posvećeni smo pričanju priča o ženama, bilo da se nalaze iza ili ispred kamere i zato je projekat „Ženske priče“ toliko značajan. Okupili smo rediteljke iz celog sveta da na svoj način ispričaju priče o svim onim heroinama oko nas, njihovim ambicijama i željama : od zdravstvenih radnica, majki, do umetnica i poslovnih žena“, rekla je Kjara Tilezi, osnivačica i predsednica organizacije We Do It Together.

Dodala je da je veoma važno da žene nastave da pričaju o drugim ženama, a posebno nakon objavljenog istraživanja Ujedinjenih Nacija „Uticaj COVID-a na žene“, koji je pokazao da je rodna neravnopravnost i dalje veoma prisutna i duboko ukorenjena u društvu.

Produkcijska kuća Iervolino Entertainment otvorila je tokom prethodne godine kompaniju za proizvodnju kratkometražnih animiranih sadržaja za digitalne platforme u Srbiji – Iervolino Studios.

(Tanjug)

