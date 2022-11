FAF u Beogradu od 25. novembra: Više od 70 ostvarenja

BEOGRAD – Festival autorskog filma – FAF u svom 28. izdanju biće održan od 25. novembra do 2. decembra u Beogradu sa veoma bogatim programom od preko 70 filmova, najavila je danas direkcija u Mts Dvorani.

Danas je počela zvanična prodaja karata za festival koji će u petak, 25. novembra u 19 časova otvoriti najnoviji britanski film „Duhovi ostrva“ scenariste i reditelja Martina Mekdone sa Kolinom Farelom i Brendanom Glisonom u naslovnim ulogama.

Isti glumački tandem igrao je glavne uloge i u filmu “Ubice na odmoru” ili “U Brižu” (In Bruges) takođe po scenariju i režiji Mekdone, gde je maestralnu ulogu negativca imao Ralf Fajns.

Na konferenciji za medije danas su govorili Igor Stanković – direktor festivala, Srđan Vučinić – umetnički direktor, Milena Debeljković – operativna direktorka i Milica Joksimović – programska koordinatorka.

Festival će trajati do 2. decembra u više bioskopa Beograda: Mts Dvorana, DKC – Dvorana Kulturnog centra, Dom omladine Beograda, Jugoslovenska kinoteka, Dom kulture „Studentski grad“ i bioskop Cine Grand Rakovica.

Prvi čovek FAF-a Igor Stanković, ujedno i direktor Mts Dvorane, predstavio je detaljno nagrade festivala i napomenuo da će veliki ruski reditelj Aleksandar Sokurov biti gost 28.izdanja gde će primiti i nagradu za životno delo „Pogled u svet – Vojislav Vučinić“ prema osnivaču ove filmske manifestacije.

Sokurov će predstaviti i svoj najnoviji projekat “Bajka” u koprodukciji Rusije i Belgije, a koji je prikazan premijerno na čuvenom festivalu u Lokarnu (Švajcarska).

Ruski reditelj poznat je u čitavom svetu prema svojim delima koja pomeraju granice kao “Ruska barka” (2002), “Otac i sin” (2003), “Faust” (2011), “Taurus” (2001), “Frankofonija” (2015).

Vojislav Vučinić (1939-2019) bio je značajan filmski poslenik, osnivač FAF-a, iskreni zaljubljenik u sedmu umetnost, posebno u nezavisna, umetnička ostvarenja koja i čine osnovu ovog festivala.

On je ucrtao put kako da svi iz direkcije nastave dalje sa odabirom filmova, koncepcijom, kako je naveo Stanković i dodao da je Vučinić uvek težio da film bude prepoznat na ovoj smotri.

Stanković se osvrnuo na manji broj bioskopskih sala ove godine, te otkrio da se bioskopi Fontana na Novom Beogradu i Muzej Jugoslovenske kinoteke trenutno renoviraju, a da sala za projekcije u Ustanovi kulture „Vlada Divljan“ nema ovog trenutka redovne filmove na repertoaru.

Direktor je najavio i veliku ekskluzivu, a to je prikazivanje najnovije, treće sezone TV serije „Kraljevstvo“ (Kingdom) pod nazivom “The Kingdom: Exodus” kontraverznog danskog reditelja Larsa fon Trira, u trajanju od skoro punih 5 sati.

Taj serijal je započet još 1994. godine, da bi druga sezona bila emitovana 1997, i sada stiže najnovija priča natprirodnog i horor žanra za gledaoce u Srbiji, samo na 28. FAF-u.

Projekcija svih pet delova serije od 300 minuta gledaće se 1. decembra od 17.00h u Mts Dvorani.

Umetnički direktor Srđan Vučinić predstavio je Takmičarski FAF-a i istakao da su filmovi sa gotovo svih kontinenata, osim Australije, a da u i Glavni programu van konkurencije reč “blisko” povezuje sve filmske priče autora.

Takmičarski program prezentuje “Joyland” Saima Sadika iz Pakistana (Kan 2022), “Autobiografiju” Makbula Mubaraka sa festivala u Veneciji (Indonezija, Nemačka, Singapur, Katar, Filipini), “Brana” Ali Šeri (Francuska, Sudan, Leban, Nemačka, Srbija), francuski “Planina” Toma Salvadora, “Posle Sunca” Šarlot Vels (UK/SAD), “Oduzimanje” Mani Hađiđi (Iran-Francuska), “Predivna stvorenja” (Island/Danska/Šverdska/Holandija/Češka), “Sanjam električne snove” Valentine Maurel (Belgija, Kostarika, Francuska).

Svi navedeni filmovi su bili prikazani ili u Kanu, Veneciji, Berlinu, Lokarnu, ili Torontu, ali su i dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima.

Srđan Vučinić se posebno osvrnuo na regionalne filmove u Takmičarskom programu kao što je “Posle vode” Dane Komljena (Nemačka, Srbija, Španija, Južna Koreja) sa Berlinskog festivala, hrvatski “Sigurno mjesto” Juraja Lotića, učesnik u Lokarnu i laureat “Srca Sarajeva” na Sarajevo film festivalu 2022.

U subotu, 26. novembra u Mts Dvorani biće održana sprska premijera filma „Da li ste videli ovu ženu“ tandema režisera Dušana Zorića i Matije Gluščevića, u koprodukciji Srbije i Hrvatske.

Nakon svetske premijere u Veneciji debitantsko ostvarenje stiže pred beogradsku publiku, a na ovom italijanskom festivalu Olga Košarić, montažerka ovog ostvarenja dobila je specijalnu priznanje u kategoriji umetnika do 40 godina.

Drama „Da li ste videli ovu ženu?“ je priča o sredovečnoj ženi Draginji, koja kroz tri različita života pokušava da iskoči iz svoje kože. Glavnu ulogu tumači hrvatska glumica Ksenija Marinković (“Nebesa”, “Ustav Republike Hrvatske”), dok su u pratećim rolama – Isidora Simijonović, Boris Isaković, Vlasta Velisavljević, Goran Bogdan, Jasna Đuričić, Radoje Čupić, Olga Odanović, Milica Mihajlović, Ivana Vuković, Miloš Timotijević, Isidora Minić, Alex Elektra.

Umetnički direktor FAF-a je naveo da je uvek dobro imati tako vanserijske srpske nezavisne filmove na festivalu, debitantskih autora, kao što su prethodnih godina to bili “Moj jutarnji smeh” (2019) Marka Đorđevića ili “Kelti” (2021) Milice Tomović.

Onda je bilo reči o Glavnom programu: Martin Makdona, poznat po Oskarom nagrađenom ostvarenju “Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju”, ima novi film čija je svetska primijera održana je na Venecijanskom filmskom festivalu gde je Kolin Farel osvojio nagradu za najboljeg glumca, dok je Mekdona osvojio nagradu za najbolji scenario.

Film “Duhovi ostrva” je i potencijalni kandidat za Oskara u nekoliko kategorija. Kako je naveo Vučinić, irski autor Makdona poznat je pre svega kao dramski pisac, i mnogi njegovi komadi su igrani u našim pozorištima (“Sakati Bili”, “Lepotica Linejna”, “Usamljeni zapad”, “Jastučko”, “Poručnik sa Inišmora”).

Glavni program osim Makdone donosi i novi film nagrađivanog rumunskog reditelja Kristijana Munđiuja – “Magnetna rezonanca”, stiže sa Kanskog festivala (koprodukcija sa Francuskom, Belgijom i Švedskom), “Blisko” Lukasa Donta (Belgija, Holandija, Francuska, prikazan u Kanu), “Alkaras” Karle Simon (Španija/Italija), spomenuta “Bajka” Aleksandra Sokurova.

T akođe, u Glavni program van konkurencije ulaze dva nova dokumentarca Mile Turajlić – “Non-Aligned: Scenes from the Labudovic Reels” i “Cine-Guerillas: Scenes from the Labudovic Reels”, kao koprodukcija Srbije, Francuske, Crne Gore i Hrvatske.

Naslovi “Sent-Omer” Alis Dop iz Francuske, “Najsrećniji čovek na svetu” makedonske rediteljke Teone Strugar Mitevske (koprodkcioja:Belgija, Slovenija, Danska, BiH, Hrvatska), “Balada” Aide Begić iz Bosne, “Žena Čajkovskog” Kirila Serebrenikiova (Rusija, Švajcarska, Francuska) i američki “Kit” Darena Aronofskog zaokružuju Glavni program FAF-a.

Spomenuta drama “Kit” prikazana u Torontu predstavlja glumački blistavu kreaciju glumca Brendana Frejzera, nekada holivudske zvezde, koja se ovim ostvarenjem vraća u svoju zaboravljenu i nepravedno skrajnutu karijeru. Mnogi mu predviđaju i Oskara za ovu veoma tešku i emotivnu ulogu.

Od specijalnih pratećih programa, 1. decembra od 19.00h planiran je razgovor u DKC-u mladog reditelja Ivana Ikića sa legendarnim Slobodanom Šijanom o njegovim filmovima, karijeri, kao što je prošle godine to bio dijalog između Srdana Golubovića i Gorana Markovića.

Trilogija “Tri Boje – Plavo, Belo, Crveno” (1993-1994) poljskog reditelja Kšistofa Kješlovskog je remasterizovana i ceo “paket” serijala će moći da se gleda u Jugoslovenskoj kinoteci 26. novembra, a takođe je važna rekonstrukcija ostvarenja “Istorija građanskog rata” (1921) Dzige Vertova, 100 godina nakon snimljenog materijala, koji je realizovao Nikolaj Izvolov.

Naravno, biće održan i omaž nedavno preminulom francuskom reditelju Žanu Lik Godaru pod nazivom “Zauvek Godar” sa projekcijama njegovog filma “Zbogom jeziku” (2014) (30.11., Mts dvorana) i TV serijal iz 8 epizoda “Istorije filma” (1989 -1999) 1. decembra u Kinoteci.

(Tanjug)

