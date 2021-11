Festival „MikroFAF“ od 12. novembra u Muzeju kinoteke u Beogradu

BEOGRAD – Filmski festival kratkog metra “MikroFAF” u 12. izdanju pod nazivom “Limbo Edition” biće realizovan od 12. do 14. novembra u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Beogradu.

Kako navode organizatori manifestacije, čak 68 filmova od jednog do 15 minuta, od dece autora do reditelja koji se nalaze u osmoj deceniji, nastalih sa budžetom od nula novčanih jedinica do velikih finansijskih ulaganja, biće prisutni u takmičarskim selekcijama.

(Tanjug)

