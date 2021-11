Film „Nije loše biti čovek“ premijerno 7. decembra

BEOGRAD – Premijera dugo očekivanog filma “Nije loše biti čovek” scenariste i reditelja Dušana Kovačevića biće održana 7. decembra u Kombank Dvorani i bioskopu Cineplexx Galerija Belgrade, najavljeno je danas na konferenciji za medije, nakon specijalne projekcije ostvarenja za medije.

Glumačku ekipu čine vodeći dramski umetnici u Srbiji: Vojin Ćetković, Branka Katić, Hristina Popović, Nenad Jezdić, Srđan Žika Todorović, Lena Kovačević, Andrija Milošević, Gordan Kičić, Mira Banjac, Milan Lane Gutović, i u manjiom rolama takođe poznata lica – Andrija Kuzmanović, Boris Milivojević, Marko Gvero, Bojan Dimitrijević, Srđan Timarov i drugi.

Autor filma je naglasio da je ovaj projekat tek sada imao javno prikazivanje, da se oseti puls publike, osluškuju reakcije, što se do sada nije desilo, jer su samo gledali interno, iz ekipe filma.

„Ima već skoro četiri godine kako smo prvi put pričali o nastanku ovog filma, koji je vremenom prolazio kroz razne faze. Između ostalog je komponovanje muzike bilo veoma važno, tako da je odličan posao uradio naš muzičar Momčilo Bajagić Bajaga. Snimao je sve pesme koje se nalaze u filmu, tako da sam prvo sa njim imao detaljne dogovore kako to treba da zvuči“, objasnio je Kovačević proces nastajanja najnovijeg filma.

Sledeća faza pripreme bila je dogovor sa glavnim glumcem Vojinom Ćetkovićem na izradi svog lika, koji nosi ceo film, jer igra veoma kompleksnu ulogu, „gde treba da deluje da je sve normalno, a nije baš tako“.

Naš vodeći dramski pisac, autor kultnih komada i filmova „Balkanski špijun“, „Maratonci trče počasni krug“, ili scenarija za klasik „Ko to tamo peva“, primetio je da je danas pravo čudo dobiti slobodne glumce za snimanje filma, jer je nastala velika produkcija TV serija, gde onda niko nema dovoljno vremena.

„Drago mi je da su se glumci posvetili svojim ulogama ovde, a imali smo neverovatnu organizaciju, da recimo Nenad Jezdić doleti iz Moskve da snima svoje scene, a onda da se vrati u tu istu Moskvu odmah. Ili da Lane Gutović i Mira Banjac uspeju sve da snime za samo jedan dan, a ceo film smo realizovali za 23 dana“, podvukao je dramaturg i režiser.

Film je baziran na hit predstavi “Kumovi” takođe prema tekstu Dušana Kovačevića, koja je na repertoaru Zvezdara teatra već duže od 10 godina.

Druga je ekipa glumaca u tom komadu – prvo je igrao Predrag Miki Manojlović, a kasnije ga je zamenio Dragan Petrović Pele, a igraju još – Branimir Brstina, Milica Mihajlović, Radoslav Rale Milenković i Danica Maksimović.

Drama pripoveda jednu fantaziju o odnosu ljudi i životinja, u ovom slučaju – pasa.

„Na neki način je film omaž tim predivnim životinjama, psima. Ja sam odrastao sa njima, zaista su lepa, pametna, dobra, divna stvorenja, i u mnogim mojim komadima se bavim svetom životinja, takav je i „Underground“, podsetio je pisac.

Scenarista mnogih ostvarenja kao „Urnebesna tragedija“ Gorana Markovića, ili „Profesionalac“ u svojoj režiji, otkrio je da je snimanje završeno još pre pandemije, kako kaže, „te nove kuge“.

„Napravili smo jedan film kao slika običnog života sa neobičnim događajima i situacijama. On jeste paranormalan, jer život koji živimo u Srbiji nije normalan. Kao da imamo više paralelnih svetova, koje ne možemo ili ne želimo da vidimo, ali oni su tu, pored nas. Time sam se bavio i u drugim delima, znate i „Sabirni centar“, podsetio je sličnu tematiku u drami, kasnije filmu Gorana Markovića.

Vojin Ćetković, posle niza TV serija u kojima igra glavne ili prateće uloge, posle nekog perioda igra u bioskopskom filmu i to nastupa u glavnoj ulozi.

Popularni glumac smatra da je imao zahtevan zadatak, jer je dobar deo snimao sa psima, koje je toliko zavoleo, da je uskoro i priuštio sebi jednog ljubimca da ga ima privatno.

„Čak mi se čini da sam sa psima lakše sarađivao, nego sa svojim kolegama“, u šali je izjavio Ćetković, i dodao da mu je veoma drago što njegova generacija nosi ovaj film.

„Izazov mi je bio da govorim tekst koji je Duško pisao na osnovu jednog mog intervjua koji sam davno dao. Njemu se toliko dopalo to šta sam tada pričao, da je onda utisnuo te moje reči koje su izgovorene privatno povodom intervjua, da se one nalaze i ovde, u mom liku. Tako da sam ja duboko lično shvatio ovu filmsku priču, skoro kao nikada do sada u karijeri“, naglasio je umetnik.

Ćetković je prvi put danas gledao film sa novinarima, dve godine nakon završetka snimanja.

Pun je utisaka, veoma uzbuđen i kaže da mu je isti osećaj kada je i snimao projekat, da ništa nisu slagali, sve je tačno ispalo onako kako su zamislili.

„Dušku sam definisao žanr filma, i nazvao sam ga – bajka. Ovaj film zaista to i jeste, prava bajka“, zaključio je Vojin Ćetković.

Glumica Branka Katić u glavnoj ženskoj ulozi se posle duže vreme vraća u domaću kinematografiju, nakon karijere u engleskim i američkim ostvarenjima.

Kako je naveo producent filma Miroslav Miša Mogorović, ispred kuće „Art & Popcorn“, pregovori sa Brankom su trajali dok je još više živela u Londonu.

„Čast mi je da snimam film prema scenariju i još u režiji našeg uvaženog pisca Dušana Kovačevića. Moja uloga je ovde nekako „najnormalnija“, od svih drugih, da tako definišem, tako da odudaram. Divno mi je što je Milan Lane Gutović ovde imao predivnu ulogu, i svaki čas nas je zasmejavao na snimanju“, evocirala je glumica uspomene na nedavno pokojnog kolegu.

Prijatan joj je utisak da se vrati kući i da glumi na svom jeziku, što je već ostvarila sa trenutno aktuelnom serijom „Advokado“ i predstavom „Tiho teče Misisipi“ u BDP-u:

Kovačević se filmskoj publici vraća nakon 18 godina u komediji sa elementima trilera, gde se postavlja večito pitanje – da li je kraj života istovremeno i kraj boravka na ovom svetu, ili postoji mogućnost da se život produži u nekom drugom obliku.

Ćerka velikog dramskog pisca, Lena Kovačević prvi put nastupa u karijeri i kao glumica, mada u filmu i peva, posebno u duetu sa glumcem Gordanom Kičićem – pesma „Lepe laži“.

Ona je na današnjoj projekciji film gledala po 10. put i kako priznaje, uvek otkrije i čuje nešto novo, koliko joj je ta priča višeslojna.

„Svi glumci zaista pevaju u filmu, nema plejbeka ili nekih trikova, što je danas prava retkost. Kompozitori Momčilo Bajagić Bajaga i Saša Lokner su imali veoma težak zadatak, jer moj otac kao autor tekstova za pesme, ne piše standardno, klasično, te su zato i uradili sjajnu muziku“, nadahnuto je pričala Lena Kovačević.

Džez pop muzičarka je otkrila da će biti objavljena i muzika iz filma na CD-u i vinilu.

Komičar Andrija Milošević odigrao je ulogu negativca, bivšeg policajca, a sada kriminalca, i reditelju je drago da je baš on prihvatio neuobičajenu rolu za njega.

„Uloga je bila divan kolačić za mene. Kada mi je Duško ponudio da igram tog tipa, pitao sam zašto baš ja, on mi je rekao – „Pusti ti to, ja ću da radim, a ti samo glumi“, našalio se u svom maniru Milošević.

„Presrećan sam što sam imao priliku da radim sa ovoliko zvezda u jednom filmu, što smatram da je na neki način nagrada za moj rad do sada“, iskreno je istakao glumac.

Nakon premijere 7. decembra u Beogradu, film „Nije loše biti čovek“ će imati dan kasnije prikazivanje u Novom Sadu, i onda širom Srbije.

Autor Kovačević je na kraju naglasio da je mnogi filmovi kada stare, postaju sve lepši, i nada se da će tako biti i sa ovim filmom, što su se složili i svi glumci.

Kompozitor – rok umetnik Bajaga prvi put u karijeri je i u ulozi koproducenta, a film kuće „Art & Popcorn“ su podržali Ministarstvo kulture RS, Filmski centar Srbije, Hrvatski audio vizuelni centar i mnogi drugi.

