Film „Sigurno mjesto“ večeras u Mts Dvorani u programu FAF

BEOGRAD – Hrvatski film „Sigurno mjesto“ scenariste i reditelja Juraja Lerotića biće prikazan večeras u bioskopu Mts Dvorane, najavila je autorska ekipa tog ostvarenja danas u hronikama 28. Festivala autorskog filma.

Traumatičan događaj – pokušaj samoubistva stvara razdor u svakodnevnom životu porodice. Njihovi životi se suštinski menjaju, kao da vode rat nevidljiv za sve ostale. Filmska priča je zasnovana na istinitim događajima, a to je naglašeno činjenicom da reditelj i scenarista Juraj Lerotić glumi samog sebe u novom ostvarenju.

„Moj debitantski film zbog takve teme i jezika je bio veoma specifičan i dok smo ga stvarali, činilo se da je i pomalo hermetičan. Ipak, mislili smo da je ispravno raditi baš ovako kako smo realizovali“, prvi su utisci autora Lerotića.

Film „Sigurno mjesto“ osvojio je nagradu za Najbolju režiju i najbolju mušku ulogu na Festivalu u Lokarnu (Švajcarska), „Srce Sarajeva“ na Film festivalu u Sarajevu, kao i Grand-prix u Kotbusu (Nemačka).

Drama “Sigurno mjesto” biće prikazana i sutra od 19.00h u Dvorani kulturnog centra kao deo Takmičarskog programa FAF-a.

Reditelj je doživeo tragediju u privatnom životu, izgubio je rođenog brata, što je preneo na film kao veoma bolnu temu.

Onda mu se dešavalo da su mu ljudi nakon gledanja filma prvo čestitali, a onda izjavljivali saučešće.

„Govorili su mi da im je isprva bilo prijatno, a da kasnije nije bio taj osećaj, već sasvim suprotan.

Bila je potrebna distanca od tog događaja da BiH snimao film. Nakon što mi je umro brat, pisao sam neke fragmente, onako više za sebe. Onda sam ih vremenom oblikovao da budu u scenariju“, opisao je debitant proces rada na svom filmu intimne, lične prirode.

„Mislim da ne moramo govoriti o tome šta je u filmu istinito, šta nije, odnosno kako je to bilo u mom životu. Činjenica jeste da moj brat na žalost nije više živ, a sve ostalo detaljno da pričamo, mislim da je besmisleno. U životu i kroz film prošao sam jedan terapeutski proces, mada ovo nije bila poznata metoda psiho-drama, jer nismo imali terapeuta. Želeo sam obraditi ovu temu, a ne neku sporednu koja me se ne dotiče“, objasnio je scenarista, reditelj i glumac filma.

Ovde je veoma lična priča, tragedija utisnuta u film kao izrazito mučna tema.

Juraj Lerotić studirao je predškolski odgoj i teologiju i onda filmsku i TV režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

„Nije mi bila namera da ja kao reditelj i glumim u filmu, i to sebe. Zaista sam mislio da će neko drugi, profesionalni glumac igrati umesto mene. Ali, na kastingu, gde je bilo dosta glumaca, činilo mi se da svi oni to interpretiraju pogrešno. Nisam dobio to što sam želeo, očekivao. Tako sam se odlučio da ipak i glumim“, objasnio je režiser, koji je do sada u karijeri radio na nekoliko kratkometražnih filmova i TV serijala „Koleđicom po svijetu“ (RTL) i „Razred“ (HTV).

Uloge u novom filmu, osim režisera, tumače – Snježana Sinovčić Šiškov, Goran Marković, i drugi.

„Veoma je to čudan osećaj, nekog poznajete tako blisko, kao brata, a onda te osobe više ođednom nema. Uloga umetnosti je i u tome da se prikaže koliko brzo život može da izmakne kontroli. Imamo uvek utisak da sve možemo, da imamo kontrolu nad svim, a onda se ispostavi da nije tako“, zaključio je Juraj Lerotić.

Direktor fotografije Marko Brdar je otkrio da je saradnja sa rediteljem počela još mnogo pre prvog snimljenog kadra, pri obilasku lokacija.

„Imali smo blagu razliku u slikanju, tako da su enterijeri uglavnom tamniji, a eksterijeru nešto svetliji. Priroda kontrira težini teme u filmu“, rekao je Marko Brdar.

Montažer filma je Marko Ferković, dok je producentkinja Miljenka Čogelja.

(Tanjug)

