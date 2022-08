Gajović: Ova sezona Teatrijuuma je još ozbiljnija

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je glumac Vladan Gajović koji je govorio o radu pozorišta Teatrijum, kao i ulogama u seriji „Ubice mog oca“ i poyorišnoj predstavi „Godine vrana“.

Gajović se govoreći o začetku projekat Teatrijum prisetio da je sredinom osamdesetih sa Tihomirom Stanićem igrao u pozorištu Dvorištu u Kapetan Mišinom zdanju u Beogradu.

Prema njegovim rečima, iznenada ga je bio zvao Stanić da idejom da se vrate u dvorište Kapetan Mišinog zdanja, pa je tako prošle godine bila nulta sezona „Teatrijuma“, a ove godine prva koja je krenula „mnogo žešće, ozbiljnije, sa mnogo više publike“. Dok je prošle godine održano 50 izvođenja, „Teatrijum“ ove očekuje 80 izvođenja.

Primetivši da bi „mlađe generacije sve preko noći“, Gajović je istakao da za „Teatrijum“ trewba imati volje, snage i koncentracije, pošto sami iznose stolice i nameštaju dekor.

Glumac je istakao da su pored Stanića i njega u ekipi „Teatrijuma“ Duško Ašković, Saša Manić i Marica Kuzmanović.

Govoreći o seriji „Ubice mog oca“, kojoj se pridružio ulogom oca Mileta, Gajović je istakao da je to jedna od najboljih iz novog talasa srpskih serija koja poseduje „neverovata prosfesionalizam“, do scenarija, režije do svih ostalih segmenata.

U predstavi „Godine vrana“ matičnog Narodnog pozorišta Gajović igra vojvodu Petra Bojovića i ističe da je reditelj Siniša Kovačević „napisao fenomenalan tekst“.

Gajović se prisetio da ga je prethodno i reditelj Zdravko Šotra bio zvao za ulogu Bojovića u seriji „Aleksandar od Jugoslavije“.

„Rekao mi: ‘Da mi pošalješ sliku da se nisi ugojio. ‘Nisam brate, isti sam’. Tek posle kad su mi zalepili brkove vidim da malo ličimo“, rekao je glumac.

Sa Kovačevićem je Gajović prethodno radio „Zečiji nasip“ i „veliku dramu“, tako da je kao reditelj dobro znao glumčev senzibilitet potreban za „Godine vrana“.

Prema njegovim rečima, radom na „Godine vrana“ Kovačević je vratio malo atmosferu nekadašnjeg beogradskog pozorišta kada su „svi kao jedan disali“ i predstave se pravile u pozorišnom bifeu, kada su u njemu okupljali Petar Kralj, Petar Božović, Petar Banićević, Ljuba Tadić i drugi.

(Tanjug)

