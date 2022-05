Galerija Hestia predstavila film o jedriličarima u Kinoteci

BEOGRAD – Galerija i umetnička rezidencija Hestia, sinoć je u velikoj sali Jugoslovenske kinoteke, predstavila dokumetarni film, pravu jedriličarsku avanturu dvojice umetnika Maksima Bertoa (Maxime Berthou) i Marka Pošlepa (Mark Pošlep) koji je deo aktuelne izložbe i multimedijalnog projekta, Hogshead 733, koji do 5. juna publika može videti u galeriji Hestia.

Plovidba se odvila na Soutien de Famille, starom ribarskom jedrenjaku, iz 1941. odine. Brod je pokuljen sa groblja brodova u Bretanji (Francuska), u jako lošem stanju, restauriran nekoliko meseci, da bi mogao da posluži umetnicim u njihovoj nemogućoj misiji.

Važan podatak je da je bilo potrebno da brod bude izrađen od belog francuskog hrasta, od kojih su se nekada pravili brodovi, a još uvek se prave burad za viski. Avantura, dakle počinje u avgustu 2015. godine u Treburdenu (Trebeurden), brodogradilištu u Bretanji.

Posle brojnih nedaća, oluja, kvarova, i pređenih 733 milje, umetnički dvojac je uspešno stigao na odredište nekih mesec dana kasnije, kada je jedrenjak doplovio do ostrva Ajlej (Islay) u škotskoj gde se nalazi destilerija viskija Banabejn (Bunnahabhain).

U filmu saznajemo i kako se prave sama burad za viski, u šta se pretvara na kraju „Soutien de Famille“

Cilj umetnika je bio da dožive avanturu plovidbe na jedrenjaku od pomenutog materijala jer je upravo to drvo korišćeno za izgradnju ratnih brodova pre industrijske revolucije i pronalaska parne mašine, a kasnije je bilo upotrebljavano za pravljenje buradi za viski.

Izložba Hogshead 733 nas vodi u tradicionalna vremena koja su se smatraju izumrlim u našem tehnokratskom dobu, u vremena ljudske radoznalosti i potrage za novim svetom, ali takođe i u vremena kolonijalizma, pri čemu predstavljene fotografije i kinematografski esej evociraju prizore holandskih morskih pejzaža Zlatnog doba.

Uz reč „tradicija“ treba naglasiti da umetnici ovim umetničkim projektom ističu i vrednuju veze savremenog doba konzumerizma sa prošlošću, pri čemu možemo, ako se prisetimo Orvelove 1984. shvatiti da je prošlost još važnija od budućnosti, jer čoveka koji poznaje prošlost nije lako nadgledati i kontrolisati.

Nemoguće je manipulisati čovekom koji ume nešto da napravi, a ne samo da konzumira.

Soutien de Famille prikazivan je u okviru različitih festivala, a osvojio je i različita priznanja i nagrade poput The Best Film Award na Tortona IndieFilm Sešion u Torinu i u dve kategorije na festivalu Only the Best International Film Awards – Only the Best Indie Feature i Only The Best First Time Director.

Ko nije uspeo da dođe u Kinoteku, ovaj film može pogledati u galeriji Hestia na Topličinom vencu 14, sve do 5.juna.

A u okviru same izložbe moguće je pogledati I dnevnike umetnika sa ove jedinstvene jedriličarske avanture, kao i sam viski, proizveden tada (simbolično 733 fla?e)

Podsećamo, uoči samog zatvaranja, galerija će organizovati i stručno vođenje u subotu, 4.juna.

Galerija i umetnička rezidencija Hestia je osnovana 2017. godine sa ciljem uspostavljanja interkulturalnog dijaloga između umetničkih scena koje pripadaju državama Globalnog Juga i koje su često izostavljene iz preovladajućeg umetničkog diskursa.

Hestia pored izložbenog prostora sadrži i boravak za umetnike na rezidenciji, ali i biblioteku čiji naslovi pružaju vredan uvid u stanje savremene umetnosti u regijama kao što su Latinska Amerika, Bliski Istok i Balkan.

(Tanjug)

