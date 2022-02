Humanitarni koncert „Dete od snova“ u Kombank Dvorani

BEOGRAD – Humanitarni koncert pod nazivom „Dete od snova“ sa mnogim poznatim muzičarima, u organizaciji Udruženja „Uvek sa decom“ sa autorkom Bojanom Mašković, održan je večeras u Kombank Dvorani.

Sav prihod od muzičkog spektakla namenjen je lečenju najmlađih prevashodno u borbi protiv raka.

Upravo pesma „Dete od snova“ je prva bila na repertoaru ovog jedinstvenog multimedijalnog događaja, gde je uključeno pripovedanje više voditelja o deci, životu, porodici, važnim trenucima.

Scenografija je kreirana po uzoru na kafanu, gde su sa leve i desne strane bili poređani stolovi i stolice gde sede muzički i dramski umetnici, učesnici programa.

Koncert je zvanično otvorila Bojana Stamenov sa velikim hitom „Mama, tata“ rok grupe „Kerber“, čiji stihovi podsećaju na dečiju pesmu, dakle, veoma prilagođeno povodu („Mama, tata, vratiću se ja, kad sve ovo prođe“).

„Dragi moji, imaćete priliku da uživate sa svima ovde, dok je nama na pozornici čast i privilegija što učestvujemo u ovakvoj prilici. Dobrodošli na koncert Dete od snova“, bila je veoma nadahnuta soul džez pevačica Bojana Stamenov.

Makedonski pop muzičar Danijel Kajmakoski delio je uzbuđenje koleginice Bojane, ponosan što je deo ove magične priče.

Pobednik mužičkog serijala „X Faktor“, Kajmakoski je zapevao numeru „Skoplje ili Beograd“ na oduševljenje cele dvorane (izvorno je ovaj duet on snimio sa pop zvezdom Željkom Joksimovićem, ujedno i kompozitorom hita).

Pop pevač Boris Režak odmah je euforično plesao uz izjavu „voleo bih da svi đuskate, vidim da ste već poceli u zadnjim redovima“, i onda interpretirao svoju hit pesmu „Anđeo“, uz pratnju hora u vidu cele publike.

Glumačka tačka je bila sledeća, jer je ceo događaj bio muzičko scenski spektakl, spoj dramskih i mužičkih umetnosti-veština.

Igor Simić pevao je sopstveni hit „Poveruj u ljubav“, a onda je ostao na sceni ne bi li dočarao duet sa Anom Bebić – rasplesana numera „Italiana“ od hrvatske pop pevačice Severine.

Muzičar sličnog stila Bojan Marović izveo je dinamičniju pop baladu „Neka te ljubi“ uz koju je veći deo publike ustao i plesao.

Dečiji hor iz Vojvodine „Iskončići“ pevao je čuvenu „Plavu pticu“, veoma emotivno, a u ritmu snažne i moćne melodije, publika je tapšala.

Kompozitor te antologijske pesme bio je Aleksandar Sanja Ilić, nazalost nedavno preminuo od posledica korona virusa (2021).

Umetnik je pesmu stvorio za istoimenu uspešnu predstavu u JDP-u, pre tri decenije, u režiji glumca Irfana Mensura.

Operska diva i dama iz mnogih opereta i mjuzikala, Branislava Podrumac čudesnim vokalom je otputovala u neko lepše vreme sa klasikom „Fly me to the Moon“ Frenka Sinatre.

Ubrzo stiže Kralj rokenrola Elvis Prisli sa naslovom „Suspicious Mind“, koju peva Igor Simić, da bi sijaset hitova grupe ABBA podiglo celu dvoranu na noge kroz pesme i plesni spektakl modernog baletskog ansambla koreografa Milana Gromilića.

Sastav EJO – Etno jaž orćestra u duetu dve dame izveo je očaravajuće melodije.

Slede pop muzičari sa svojim hit baladama – Nenad Knežević Knez („Vjeruj“) i Željko Vasić („Ti i ja“), koji uvek obraduju publiku.

Beskrajno talentovani Dušan Svilar vrhunski, kao uvek, otpevao je hit „Ti si jedina od svih“ slavnog Zdravka Čolića.

Osnivač ovog projekta Bojana Mašković svima je zahvalila što su ove noći došli da podele radost i humanost uz donacije i veoma uzvišeno otpevala svoju nežnu pesmu „Kao muzika“.

„Večeras slavimo život. Veliki pevaju za male“, ođekivale su reči tima voditelja koje je predvodio glumac Stojan Đorđević koji je jako brzo ušao u kostim jednog od musketara, kao izašao iz romana Aleksandra Dime i sa kolegama priredio neverbalni spektakl i impresivne cirkuske akrobacije.

Bojana Stamenov umesto odsutnog glumca Slobodana Bode Ninkovića pevala „Moj svet“ grupe „S vremena na vreme“, a na noge podižu celu salu i Filip Pat sa hitom „Ding ding dong“ rokabili pop grupe „Vampiri“, kao i opet Boris Režak sa čuvenom numerom „Ljuljaj me nežno“ Olivera Mandića.

Kraj večeri ujedno je bio i emotivni vrhunac, kada je na scenu izašao Momčilo Bajagić Bajaga i na klaviru kolega iz njegove grupe Aleksandar Saša Lokner.

Predivna balada „Od kad tebe volim ja“ stvorila je pravi muk u sali, mobilni telefoni svetleli su sve vreme, sala se usijala, što je bio vrhunski vizuelni prizor, i usledio je ogroman aplauz, cela sala je ustala i dugo aplaudirala.

Nekada deo Bajaginog sveta, pop roker Dejan Cukić je jasno i glasno objasnio „Ja bih da pevam“ i stvorio neviđenu atmosferu za sam kraj sadržajne večeri.

Da mali borci pobede teške dane i ostvare svoje snove pomogli su im dramski i muzički umetnici velikog srca u višeslojnom programu od preko dva sata.

Autorka Bojana Mašković je pesmu „Dete od snova“ koju su svi učesnici na kraju zajedno otpevali uz emitovanje tog video spota, poklonila udruženju „Uvek sa decom“ sa željom da se podstakne doniranje sredstava slanjem sms poruke 7175 na broj 7175, a sav prihod je namenjen udruženju.

Kako su naveli iz udruženja „Uvek sa decom“, svakog dana u Srbiji jedno dete oboli od raka, a da bi njima i njihovim porodicama olakšali teške dane, neophodno je obezbediti Roditeljski kutak gde će u pauzama između terapija moći što kvalitetnije da provedu vreme.

Zbog toga je udruženje „Uvek sa decom“, osnovano pre 30 godina, pokrenulo akciju prikupljanja sredstava za kupovinu stana koji će biti na raspolaganju deci i roditeljima, a deo sredstava će biti prikupljen i na ovom humanitarnom koncertu koji je realizovala Bojana Mašković sa kolegama pevašima i glumcima.

