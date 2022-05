IMP se nada prvom koncertu u Srbiji

BEOGRAD – Pevač Roni Romero i gitarista Biser Ivanov iz bugarsko-čileanske hard rok grupe “Intelligent Music Project” (IMP), koja je bila gost Beograda povodom priprema za Pesmu Evrovizije u Torinu 12. maja, rekli su za Tanjug da bi veoma voleli da uskoro održe svoj prvi koncert u Srbiji.

Bend IMP će predstavljati Bugarsku na Pesmi Evrovizije sa pesmom „Intention“ (2021), a tim povodom su bili gosti Beograda.

Već su se blisko družili sa predstavnicom Srbije Konstraktom u Izraelu i kažu da su oduševljeni njenom pesmom “In Corpore Sano”.

Pevač Roni Romero ima veoma zanimljivu biografiju: rodom je iz Čilea, ima špansko državljanstvo, živi u Rumuniji, a radi u Bugarskoj, odnosno peva u bugarskom bendu IMP.

Osim toga, vokal je i britanskog rok sastava “Rainbow” rok muzičara Ričija Blekmura (takođe je osnovao i “Deep Purple”), tako da je prisutan i na tlu Engleske, pa i Amerike.

Poslovni i privatni život na više meridijana „deluje komplikovano, ali, pre svega rešenje je u tome imati veoma dobrog menadžera koji brine o rasporedu i aktivnostima“, rekao je Romero za Tanjug dodajući da mu na neki način takav način života daje mi potpunu slobodu.

„Iako ne deluje tako, za mene je lako da sve postignem, jer mi je raspored veoma precizno organizovan. Svake godine imam priliku da radim sa različitim bendovima, tako sam uposlen cele sezone, nikad mi nije dosadno”, objasnio je Romero, čiji je menadžer njegova verenica Korina Minda.

Rok grupa “Intelligent Music Project” planirala je da gostuje u Beogradu prvi put tokom 2020. godine, u organizaciji kuće “Music Star Production”. Ipak, zbog pandemije to nije bilo moguće.

Gitarista Biser Ivanov nije siguran kada bi bend trebalo definitivno da zakaže koncert u Beogradu, nije izvesno da li će biti ove godine, jer su sada posvećeni najnovijem albumu koji će po planu izaći u julu.

“Prvi put sam kod vas, ranije nikad nisam imao priliku da dođem. Vidim da je Beograd veoma lep grad, ljudi su veoma ljubazni, opušteni. Verovatno ćemo imati koncert kod vas, samo još ne znamo tačno kada”, poručio je Romero.

Čileanski pevač je zahvaljujući bugarskom biznismenu i humanisti Milenu Vrabevskom započeo saradnju sa bugarskim bendom IMP, sa kojim će uskoro predstavljati Bugarsku na Pesmi Evrovizije u Torinu. Rok sastav IMP mnogi nazivaju supergrupom, a nastala je 2012. godine.

“Mislim da je Evrosong multikulturalna manifestacija, samim tim uvek će biti mesta za različite žanrove muzike. Iz nekog razloga, ne znam zašto, rok muzičari nisu uglavnom pokazivali veliko interesovanje da odlaze na ovo takmičenje. Ali, to ne važi i za nas. Zašto odbijati ovaj izazov? Izabrali smo da odemo na Evrosong, prihvatili smo tu šansu”,rekao je on.

On je podsetio da su, u prethodnom periodu, pored italijanske rok grupe “Maneskin”, pobedili i hevi metal bend “Lordi”, ove godine učestvuje i finski rok bend “Rasmus”, tako da je sasvim normalno da svi ti „žestoki žanrovi“ budu deo Evrovizije.

IMP postoje 10 godina, a za to vreme su objavili već 6 studijskih albuma: “The Power of Mind” (2012), “My Kind o’ Lovin’ (2014), “Toućing the Divine” (2015), “Sorcery Inside” (2018), “Life Motion” (2020), “The Creation” (2021).

“Pandemija nas je naterala da sedimo kod kuće i smišljamo nove singlove, albume. Sva tri albuma su nastala upravo za vreme korona virusa, u karantinu. Bilo nam je potrebno da budemo kreativni, da nastavimo da radimo, stvaramo”, napomenuo je čileanski pevač govoreći o poslednja dva albuma, kao i novom, trećem koji će biti pušten ove godine.

Gitarista Biser Ivanov iz iste grupe je dobio veliki kompliment od kolege Sajmona Filipsa, čuvenog bubnjara grupe “Toto” koji je svirao i u IMP, da je novi Dejvid Gilmor, jedan od lidera benda “Pink Floyd”. Filips je zavoleo solo deonice koje je Biser izvodio na gitari.

“Imali smo tu sreću da u bendu IMP imamo Sajmona Filipsa. Bila je to naša prva turneja kada se on priključio. Bio je u Bugarskoj tokom te naše serije koncerata, obratio je pažnju tada na mene, i možda je čuo nešto kod mene što ga je podsetilo na Gilmora. Tako da je priča o poređenju potekla od njega”, objasnio je Ivanov, jedan od najcenjenijih gitarista i umetnika širom regiona.

Biser je poznat od nedavno i po izvođenju solo dela čuvene pesme “Daire” srpskog rok benda “Smak” za kojeg kaže da je stvarno izvanredan bend, i da su svi u njemu briljantni muzičari.

“Možda će zvučati čudno, ali ja sam veliki ljubitelj vašeg folklora, odnosno izvorne narodne muzike. Volim način na koji ti muzičari sviraju svoje instrumente, sviđa mi se kako nemaju nikakva ograničenja. Folk muzika mi je slična donekle sa žanrom džeza, pronašao sam toliko zajedničkih elemenata. Posebno vaš folk neverovatno liči na džipsi džez muziku u Francuskoj”, rekao je Ivanov za Tanjug.

