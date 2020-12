Ivan Karl: Godina nakon pandemije biće poratna

BEOGRAD – Gradski sekretar za kulturu Ivan Karl kazao je danas Tanjugu da će godina nakon pandemije biti poratna i da čovečanstvo trenutno igra poslednju četvrtinu meča sa virusom covid 19.

Karl je to rekao pred početak konferencije stručne tribine „Kultura VS Korona“ koju danas u Omladinskom pozorištu Dadov zajednički realizuju Gradski sekretarijat za kulturu i beogradska pozorišta.

Osim gradskog sekretara za kulturu danas će online i uživo u Dadovu na različitim panelima o prevazilaženju krize prouzrokovane pandemijom covid-19 govoriti direktori beogradkih teatara Novica Antić, Aleksandar Đaja, Tamara Vučković, Jug Radovojević, Igor Bojović, umetnički direktor Bitef festivala Ivan Medenica, reditelj Nikita Milivojević, Vojislav Pantić ispred Beogradskog džez festivala…

Kral je napomenuo da će gradski vlasti pratiti situaciju i reagovati shodno eppidemiloškim prilikama koje će vladati u Beogradu.

„To smo činili od početka marta, kada je sve ovo sa pandemijeom virusa covid 19 krenulo…Kada se sve pogleda sa distance, a uvek za bilo koji zaključak potrebna distanca, verujem da nismo napravili nijednu grešku u načinu ublažavanja efekta ove krize koja pogađa sve segmente društva ne samo kulturu. Pokazali smo kreativnost, inventivnost i solidarnost da bi to vreme što lakše mogli da prebrodimo“, kazao je Karl.

Prema njegovim rečima, jedna od tekovina ovog teškog vremena korone je ideja da budu svi zajedno kada je teško, ali i da se takav dogovor održi i kada zaraza prođe.

„Uveli smo te zajedničke sastanke sa direktorima beogradskih pozorišta i drugih ustanova kulture, da bi zajednički mogli da rešavamo sve probleme koje nam pandemija ispostavlja iz nedelje u nedelju. Ti naši sastanci i zajednička komunikacija ostaće i nakon okončanja pandemije i i ideje ove tribine je da saberemo naša iskustva sa iskustvima kulturnih delatnika iz regiona i i Evrope, ali i da čujemo i ideje za vreme koje će uslediti nakon pandemije“, kazao je Karl.

Kako kaže, vreme posle korone biće slično vremenu nakon rata.

„Prva godina nakon korone biće poratna godina. U tom smislu moramo da znamo šta su nam planovi za taj period. Biće to vreme tranzicije u neku normalu i neće se odmah kao prekidačem vratiti na ono što je bilo. Mora da prođe 6 meseci ili godinu dana da bi 2022. godine imali ono što smo imali 2019. Taj prelazni period do uspostavljanja okolnosti pre pandemije je pođednako važan i veliki je test za sve nas kao što je to slučaj sa vremenom pandemije“, kazao je Karl.

Za njega nema dileme da će sledeće godine biti realizovana tribina „Kultura posle Korone“

„Sportskim, košarkaškim rečnikom rečeno uveren sam da čovečanstvo igra poslednju četvrtinu u meču sa pandemijom. Treba da znati da je poslednja četvrtina uvek najduža i sada se lomi rezultat koji će na kraju, uveren sam, biti u našu korist. Kada se ta utakmica završi čeka nas treće poluvreme. naravno to treće poluvreme treba jednako dobro da odigramo“, kazao je Karl.

Novica Antić je takođe jedan od učesnika tribine „KulturaVS Korona“.

On za Tanjug ističe da se civilizacija nikada u svoj istoriji nije susrela sa medicinskim izazovom kakav je pandemija virusa covid 19.

„Sa jedne strane imamo neizvesnost i strah, a naspram tog je ljudska želja da se život pogotovo umetnost, nmastavi. Na toj klackalici beogradska pozorišta rade snalažeći se, sa brigom da zdravlje ljudi očuvamo. Glumci su čini mi se uz sportiste jedina profesija koja je obavezna da i u doba pandemije radi, odnosno igra bez maske na licu. Izazovi su veliki, ali uspećemo“, poručio je Antić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.