Ivana Peters:Održaćemo koncert i srećna sam zbog toga

BEOGRAD – Prvi veliki pop koncert u Beogradu u novoj godini nakon duže pauze biće održan 13. februara u Kombank Dvorani sa rok grupom Negative, a liderka tog benda Ivana Peters za Tanjug ističe da je presrećna što će se svirka uopšte desiti u vreme opasne pandemije.

Rokerska priča Negative počela je u atomskom skloništu tokom NATO bombardovanja 1999. i jubilej od 20 godina krenuo je sa proslavom tačno kada treba, tokom 2019. godine, kada se bend ponovo okupio nakon izvesne pauze.

Tada su imali spektakl nastup na Beer festu, kao i dva rasprodata koncerta u klubu BitefArtCafe – na Paliluli.

Tokom pandemije ponovo im je adresa bila klub Bitef, ali na Kalemegdanu, kao i Ada Ciganlija – smotra Beer fest bar, i onda se iznova dogodila zabrana okupljanja na koncertima.

„Ne razmišljam o tome kako će biti na novom prostoru, najvažnije je da sviramo.Možda će sala biti poluprazna, mada su sve sale sada takve u doba korone, nema izbora. Biće poseban ugođaj, jer nismo imali koncert na taj način, pod maskama, na distanci.

Sigurno je da je koncert u vreme pandemije u zatvorenom prostoru za nas nešto novo Nakon 20 godina karijere benda Negative i mi ćemo nešto doživeti premijerno” kaže Peters.

Ivanin bend čine iskusni muzičari – Nikola Radaković – Džoni (gitara), Milen Zlatanović – Zmolen (bas gitara) i Dario Janošević (bubnjevi).

Diskografski su bili veoma aktivni prvih deset godina karijere, kada su iznedrili četiri studijska albuma – “Negative” (1999), “Ni ovde ni tamo” (2003), “Tango” (2004) i “Spusti me na zemlju” (2009).

„Planiramo da radimo zajedno, ali svako iz benda radi poslove sa strane. Džoni je arhitekta, Zmolen radi dosta sa mladim bendovima, organizuje klupske svirke, a tek ja “pucam” na više frontova”, približila je situaciju Peters, popularna i zahvaljujući pop dens grupi 90-ih TAP 011.

Umesto daljih koncerata u glavnom gradu, Peters je spomenula da bi volela da nastupaju u salama po regionu.

Ivana Peters od kada se vratila na muzičku scenu nakon jedne pauze, uspeva da funkcioniše na više frontova: okupila je Negative, takođe ponovo nastupaju i u originalnom sastavu TAP 011, čak su i snimili novu pesmu, imala je seriju koncerata u akustičnom duetu sa Anom Stanić, svirala je sa Đorđem Davidom kao njegov gost na zajedničkoj turneji.

Dakle, kao da ne ume da stane na sve četiri strane i možda će joj neko od tih kolega gostovati na koncertu u subotu, 13. februara.

“Ne verujem da ćemo tako miksovati goste, da baš oni dolaze, za sada ne mogu da otkrivam planove oko gostiju”, misteriozna je autorka.

“Stvar je u tome da sada imam dosta vremena na raspolaganju, nemam toliki obim posla što se tiče naše muzike. Namestilo se da mogu stići sve to da uradim, da sa svima navedenim nastupam, kad je to bilo aktuelno pre korone.

Da je sve kao nekad, da se opet radi punom parom, ne bi bilo dobro, jer se previše onda trošim. Sada mogu da radim sve i jedva čekam da krenem da gubim kompas i da ne znam šta ću pre, to je onda prava stvar”.

Bend Negative je bio dosta tih tokom celog perioda pandemije, dok su drugi muzičari u izolaciji stvarali i objavljivali nove singlove, albume, snimali spotove.

Kao da muzičari i stvaraju najviše kada su zatvoreni i nametnuta im je ovolika pauza tokom pandemije.

Neki osećaju da je neophodno da muzičar onda uvek ima barem malu komunikaciju sa publikom.i budu prisutni, makar onlajn.

“Tokom pandemije, iskreno, ostala sam bez motivacije, inspiracije, i samo su mi bile dve ili tri misli u glavi – kako se zaštititi, kako svoje najbliže sačuvati i kako celu situaciju preživeti kada nema posla, nastupa. I to mi je bilo prirodno da tako razmišljam i onda mi nije palo napamet da kreiram muziku”, iskrena je Ivana i dodaje da se kod nje pisanje muzike dešava retroaktivno.

„Tako sam uradila i jednu solo pesmu.To je jednostavno izletelo iz moje duše tokom jedne večeri.Čim sam stala na noge i život se ustalio, sve je išlo kako treba, onda sam dobila i motivaciju i inspiraciju“ kaže Peters.

Volela bi, kaže, da svi mogu da rade, barem pomalo, a ne da neki rade, do recimo pet popodne, ili kasnije, a drugi ne rade ništa.

To jednostavno nije fer“ kaže Peters.

