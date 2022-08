Izložba akvarela o Nikoli Tesli od 5. septembra u KC Grad

BEOGRAD – Izložba akvarel radova iz grafičkog romana “Tesla – čovek koji je oblikovao budućnost” italijanskog ilustratora Danijelea Meučija biće otvorena u ponedeljak, 5. septembra u beogradskom Kulturnom centru “Grad”. najavili su organizatori.

Osim postavke, istovremeno će biti upriličena i promocija istoimenog grafičkog romana o naučniku Nikoli Tesli, koji je izdat u srpskoj i engleskoj verziji.

Delo “Tesla – čovek koji je definisao budućnost” je biografski roman rađen akvarel tehnikom i namanjen je svim čitaocima koji žele da saznaju više o istinitom životu izvanrednog čoveka i pronalazača.

Grafički roman o Teslinom životu zasniva se na intervjuu koji je on dao za ‘’Liberty magazine’’ 1935. godine.

Dr Vladimir Kolarić, ispred Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, analizirao je grafičku novelu i primetio da je italijanski autor protiv mistifikovanja Teslinog lika i dela, koje je dosta prisutno, posebno u popularnoj kulturi.

Tako autor smatra da Teslu ne treba prikazivati kao superjunaka u ključu onih iz stripova i filmova, već kao čoveka koji je istinski super-heroj ne zbog natprirodnih moći, nego kao neko ko je bio spreman da izađe iz svoje zone komfora.

„Nikola Tesla je za autora Meučija – osoba jake volje i jasnog usmerenja, i bio je jedan od onih retkih ljudi u istoriji koji se nisu kretali u okvirima opšte svesti epohe, nego su išli ispred nje, anticipirali novo i tako zapravo stvarali, oblikovali svet i njegovu budućnost.

Ovaj strip je faktografski precizan, dobro istražen, ali ne radi se o namenskom i edukativnom delu, već onom koje svojom vizuelnom i likovnom lepotom poprima umetnički karakter“ naveo je dr Vladimir Kolarić.

Grafički roman štampan je na srpskom i engleskom jeziku, u prodaji je u svim većim knjižarama u Srbiji, kao i preko sajta izdavača https://komshe.com/sr/ .

Danijele Meuči, takođe poznat i kao MEU, italijanski je ilustrator i dizajner nastanjen u Beogradu gde već sedam godina živi i radi.

Rođen je u Spilimbergu (regija Friuli-Venecija Đulija), a odrastao u Luči (Toskana) gde je studirao likovnu umetnost.

Izdavačka kuća “Komshe” d.o.o. je osnovana 2004. godine, a izdavački tim se u odabiru tema knjiga vode intimnim pogledom na žvot kroz oči lokalnih autora.

Dosadašnja njihova izdanja su – “Snippets of Serbia”, “Street art Belgrade”, “1.037km biciklističkih i pešačkih ruta kroz Srbiju”, “Kako sam postao putnik i prestao da budem turista”, “Grumpy in Belgrade”, “Serbia in your hands” i druga dela.

