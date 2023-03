Izložba fotografija Branislava Strugara u Grafičkom kolektivu (FOTO/VIDEO)

Izložba fotografija „Forme kao koncepti“ Branislava Strugara, koja je otvorena u Grafičkom kolektivu u Beogradu, predstavlja radove bliske apstrakciji, koji su inspirisani prirodom.

Autorka koncepcije izložbe je istoričarka umetnosti Milena Marjanović koja je organizovanja izložbu nakon što je objavljena monografija povodom 50 godina rada Branislava Strugara.

„U celini ovo je jedna premijerna izložba na kojoj se vidi put Branislava Strugara od pejzažne fotografije u kojoj je vrhunski majstor, do apstrakcije, delimično poetske, delimično geometrijske, a gore na spratu imate, ja sam ih tako nazvala, Mistične fotografije“, rekla je Marjanović.

Branislav Strugar kaže da se u monografiji nalazi oko 300 reprodukcija, a da su na izložbi predstavljeni radovi nastali iz potrebe da na vizuelan način izrazi svoja osećanja.

Radio sam na dva koloseka. Jedno je ono što je primenjena fotografija, što je objavljivano u knjigama, kalendari, razglednice… To su radovi koji se štampaju u većem broju primeraka, dostupni su publici. Medjutim, ono što je izloženo ovde i što je predstavljeno u toj knjizi, to su radovi koji su radjeni za izložbe što znači da autor ima najveću slobodu, nema nikakav zadatak i nikakvo ograničenje. S druge strane, to su radovi koje ljudi najmanje znaju jer taj rad je možda jednom ili dva puta okačen na izložbi i više ga nema, tako da su i ljudi koji su mi najbliži, mogli da vide 10 odsto onoga što sam radio.

Izložba „Forme kao koncepti“ Branislava Strugara biće otvorena do 7. aprila u Grafičkom kolektivu.

