Izložba Marije Šavije svedočanstvo umetničke slobode (FOTO/VIDEO)

Umetnica Marija Šavija je izložbom „Horizonti“ u beogradskoj galeriji „KvART“ predstavila radove nastale u poslednjih godinu dana, a koji svedoče o umetničkoj slobodi.

„Apstraktni, blago asocijativni motivi na slikama, nežnog i toplog kolorita, svedočanstvo su umetničke slobode i samog bića“, objašnjava istoričarka umetnosti Aleksandra Kučeković.

Marija Šavija kaže da polazi od Vitruvijevog čoveka, čuvenog crteža Leonarda da Vinčija na kojem je prikazana figura muškarca u dva polažaja koji se preklapaju, u jednom je raširenih ruku, a u drugom raširenih ruku i nogu, dok su oko njih opisani kružnica i kvadrat.

Izložene slike slave autonomiju slikarskog postupka, stečenu tokom 20. veka, dok istovremeno komuniciraju sa posmatračem na emocionalnoj, duhovnoj dužini, ocenjuje istoričarka umetnosti Kučeković, a sama umetnica nam objašnjava koju poruku šalje kroz svoja dela.

„Na neki način poručujem ovim slikama da čovek treba da se uzdigne do duhovnih strana, da bi najbolje bilo da se to na taj način usmeri. Tako se ja u izložbi usmeravam na horizontalu i vertikalu u isto vreme a to znači potpunu posvećenost svom biću.“

Marija Šavija je umetnica koja ima i dvadeset godina iskustva u pedagoškom radu, a takodje je imala različite angažmane kao scenograf na filmu i u pozorištu.Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

