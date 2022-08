Izložba “On the Road” od 5. septembra u Zrenjaninu

ZRENJANIN – Izložba “On the Road” autorskog tandema “diSTRUKTURA” – koji čine Milica Milićević i Milan Bosnić, biće otvorena 5. septembra i trajaće do 13. oktobra u Savremenoj galeriji Zrenjanin, saopštila je ta ustanova kulture.

Umetnički rad “On the Road” je započet 2017. godine prilikom putovanja dvoje autora kolima od Beograda do Madrida i sastoji se iz serije monohromatskih akvarela koji prate njihov put od Đenove do Avinjona.

Radovi uključuju i ono što se u filmskoj industriji naziva “sabtajtl”, odnosno titlovanje, i na taj način, dajući instrukcije kojim putem ići, umetnici takođe sugerišu na šta obratiti pažnju, ukazujući na svoje impresije i osećanja tokom putovanja.

Onda italijanske i francuske scene postaju pozadina ove ponekad veoma lične naracije koja se kreće od navigacije do ličnog dnevnika – putopisa.

Većina fotografija po kojima su radovi izvedeni je napravljena iz kola u pokretu, ima ukupno 100 akvarela koji prate taj sled.

Realizaciju izložbe omogućili su Ministarstvo kulture i informisanja i Grad Zrenjanin, a kustoskinja izložbe je Slavica Žarković.

Autori izložbe “On the Road” Milica Milićević i Milan Bosnić su diplomirali i magistrirali na Fakultetu likovnih umetnosti (FLU) u Beogradu, na Odseku za slikarstvo.

Od 2005. rade na zajedničkim projektima kao umetnički par pod nazivom “diSTRUKTURA”, a mediji u kojima rade su uglavnom fotografija, slika, crtež i video.

Njihov rad je prezentovan u zemlji i inostranstvu na samostalnim i grupnim izložbama – “Risk Ćange” (Muzej Savremene Umetnosti Vojvodine 2018), “From Diaspora to Diversities” (Remont Galerija, Beograd, 2016), TINA B festival u Pragu (2012), i mnoge druge.

Samostalno su izlagali u Srbiji, Austriji, Holandiji, Nemačkoj, Češkoj, Sloveniji, Japanu i Finskoj.

Radovi im se nalaze u privatnim, javnim i korporativnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu, kao što je kolekcija H2 Centra za Savremenu umetnost, Kulturnog centra Beograda, Muzej grada Beograda, “Okolje Consulting Art Collection” iz Ljubljane.

Tokom proteklih godina učestvovali su u raznim rezidens programima, simpozijumima i radionicama u Španiji, Nemačkoj, Francuskoj, Švajcarskoj, Holandiji, Austriji, Italiji, Sloveniji, Egiptu, Srbiji i Finskoj.

(Tanjug)

