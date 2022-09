Izložba „Prestol“ Pavela Surovog otvorena u Mariboru

MARIBOR – Izložba „Prestol“ srpskog fotografa Pavela Surovog je otvorena u Mariboru u Minoritskoj crkvi, saopštili su organizatori.

Izložba je upriličena povodom desetogodišnjice od dobijanja titule Evropske prestonice kulture – Maribor 2012 u saradnji sa Evropskom prestonicom kulture – Novi Sad 2022.

Takođe je proslavljen jubilej 30 godina od osnivanja Narodnog doma Maribor. Organizatori izložbe su Narodni dom u Mariboru u saradnji sa Kulturnim centrom Kisač. Izložbu „Prestol“ svečano je otvorio gradonačelnik Maribora Saša Arsenovič u prisustvu čelnika gradova koji su bili Evropske prestonice kulture u prošlosti.

„Kada su me iz kontaktirali iz Slovenije da bi hteli da moja izložba bude prikazana u Mariboru i poslali mi snimak prostora Minoritske crkve odmah sam znao da je to dobitna kombinacija za prikaz mojih fotografija s obzirom da tema odgovara datom prostoru crkve. Čast mi je i zadovoljstvo što su u Sloveniji smatrali da moja izložba „Prestol“ treba da upriliči proslavu ovakavog velikog jubileja. Takođe me raduje što će se slovenačka publika moći upoznati sa mistikom narodnih nošnji sa Balkana a ispričane kroz različite uloge “ – izjavio je srpski fotograf Pavel Surovi.

Naziv izložbe „Prestol“ predstavlja u svetskom i duhovnom smislu borbu naroda za moć t.j. prestol.

Sam naziv aludira da arhaične narodne nošnje crpe inspiraciju sa kraljevskih dvorova, a kraljevske krune simbolizuju svadbena oglavlja.

Na kraljevskom dvoru pored raskoši do izražaja dolazi ženska lepota, koja je glavna inspiracija mnogih umetnika i svaka žena želi da bude najlepša, da bude na tronu. Različiti narodi kroz svoju narodnu nošnju ističu svoje autentične simbole i obeležja, koji ih određuju kao narod i u tom smislu čine jedinstvenim i posebnim. Prestol predstavlja i biblijski aspekt hrisćanstva.

Autor i fotograf Pavel Surovi je svojim etnografskim istraživanjem i kroz fantasmagorične fotografije tu podudarnost sublimirao u jedan originalan i jedinstveni fotografski prikaz.

Minoritska crkva koju su minoriti poklonili Gradu Mariboru na korišćenje za kulturne aktivnosti, pozorište, koncerte i izložbe daje jednu specifičnu atmosferu celoj izložbi. Izložba „Prestol“ fotografija Pavela Surovog je postavljena u dva nivoa.

Fotografije velikih formata i led paneli od 3 metra krase unutrašnjost crkve.

Na mestu kde je stajao oltar postavljane su fotografije koje čine jedinstvenu pastoralnu scenu tu je veliki oltarni krst, pa Sveta Marija sa Isusom koja je i zaštitnica Maribora, Sveta Tereza i Arhangel Mihajlo.

Po ulazku u crkvu goste dočekuju arhangeli i ratnici koji štite hrišćanstvo.

Posebnu draž daje prostor ispod crkve, kde su postavljeni portreti manjih formata.

U katakombama posetioci mogu pronaći na fotografijama Svetu Mariju Magdalinu, Isusa iz Nazareta, Svetu Terezu, Posejdonku, Grdanu, Ratnicu, Templarku Crvenkapicu, Kauboj…

