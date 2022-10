Izložba „Svet Mire Brtke – Retrospektiva“ u Budimpešti

BUDIMPEŠTA – Drugi dan programa Most Srbija na sajmu Art Market Budapest obeležilo je svečano otvaranje izložbe „Svet Mire Brtke – Retrospektiva“ u Q Contemporary muzeju, u prisustvu velikog broja zvanica iz diplomatije, umetnika, ljudi iz struke, medija, ljubitelja umetnosti sa srpske i međunarodne kulturne scene, saopštili su organizatori

Izložbu je otvorio Radovan Jokić, pomoćnik ministra za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije u Ministarstvu kulture i informisanja Srbije, a prethodno su se prisutnima obratili i direktor Art Market Budapest, Atila Ledenji (Attila Ledenyi), Ester Čilag (Eszter Csillag), kustoskinja i direktorka Q Contemporary muzeja i Vesna Latinović, ispred organizacije Most Srbija.

Q Contemporary muzej u Budimpešti, ogranak istoimene kulturne organizacije sa matičnim sedištem u Hong Kongu, posvetio je svoj izložbeni prostor izboru radova iz velikog i složenog opusa Mire Brtke.

Kustosi izložbe su Miroslav Rodić ispred Fondacije Mira Brtka iz Beograda i Ester Čilag (Eszter Csillag) ispred muzeja Q Contemporary. Izlo?ba „Svet Mire Brtke – Retrospektiva“ je prva izložba radova Mire Brtke retrospektivnog karaktera koja se održava van granica Srbije.

Osnivač Fondacije Mira Brtka, Miroslav Rodić, napomjnje da posle velikog uspeha prezentacije umetničkog rada Mire Brtke u Beogradu, postoji veliko interesovanje da izložbu vidi evropska umetnička scena.

„Najbolji pokazatelj je upravo izloba u Budimpešti. Izvesni su planovi da se izložba održi u Francuskoj, italiji i Slovačkoj u narednom periodu. Fondacija je srećna da je odziv takav, da postoji želja da se publika susretne sa stvaralaštvom Mire Brtke. Nismo ni bili svesni koliko sve ide svojim tokom. Umetnost Mire Brtke govori za sebe, te se mogućnosti daljeg izlaganja same otvaraju.“ rekao je Rodić.

Q Contemporary u Budimpešti je posvećen umetnosti Centralne i Istočne Evrope, i posebno je posvećen radu žena umetnica.

Zajednički cilj Fondacije Mira Brtka i Q Contemporary organizacije je da internacionalnoj publici pruži najbolji uvid u karakteristike autentičnog, heterogenog, multimedijalnog i multidisciplinarnog opusa Mire Brtke.

Pored slika i skulptura, na izložbi „Svet Mire Brtke“ predstavljeni su njeni radovi sa vezom, tekstilom i kliritom.

Da podsetimo, velika retrospektivna izložba radova Mire Brtke održana u Muzeju grada Beograda tokom 2021. godine, zabeležila je takav uspeh da interesovanje profesionalne i široke javnosti samo raste kako vreme prolazi, i to na internacionalnom nivou.

Izložba „Svet Mire Brtke – Retrospektiva (The World of Mira Brtka ? A Retrospective)“ u Q Contemporary muzeju traje do 17.decembra 2022. godine.

(Tanjug)

