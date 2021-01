Javno predavanje švedske kustoskinje na Zoom platformi

BEOGRAD – Švedska kustoskinja Lisa Rosendahl održaće javno predavanje pod nazivom „Gde je telo kustosa“ u četvrtak, 7. januara, u 12 sati na Zoom platformi.

Ovo predavanje koje se održava u okviru programa „Šta kustosiranje može/treba da bude“, uz podršku švedske ambasade u Srbiji, moći će da se prati i putem fejsbuk iventa kao i na fejsbuk stranici Portala za kulturu jugoistočne kulture Seeculta.

Lisa Rosendahl kaže da je njeno predavanje fokusirano na dva kustoska projekta – „Extracts from a Future History“ (kurirano za Javnu umetničku agenciju Švedske, Luleo 2017) i „The Ghost Ship and the Sea Ćange“ (za 11. izdanje Međunarodnog bijenala savremene umetnosti u Geteborgu predstojeće 2021. godine).

„Koristeći ih kao studije slučaja, govoriću o izložbi kao mestu za produkciju znanja i istoriografije, kao i o kustoskoj metodologiji. Naslov predavanja odnosi se na moje tekuće ispitivanje kustoske agencije i toga kako razumeti subjektivne i otelotvorene činove pripovedanja izvan okvira pojedinačnog autorstva“ kaže Rosendahl.

Lisa Rosendahl je švedska kustoskinja i spisateljica iz Berlina. Vanredna je profesorka Izložbenih studija na Nacionalnoj akademiji umetnosti u Oslu.

Međunarodni program „Šta kustosiranje može/treba da bude“ (WCSCD) pokrenut je 2018. godine u Beogradu kao edukativna platforma koja se bavi pojmom kustosiranja. Od 2020. godine, WCSCD je počeo da inicira sopstvena kustoska istraživanja i projekte koji bi rešili tu vrstu složenosti, zadržavajući obrazovnu komponentu kao srž programa.

Celokupan program i serije javnih predavanja inicirala je i organizovala kustoskinja Biljana Ćirić.

Serija onlajn predavanja u okviru programa „Šta kustosiranje može treba da bude“ 2020/2021 realizuje se u saradnji sa Divisions of Arts and Humanities, Duke Kunshan University i SeeCult platforme.

